Jean Castex répond aux commerçantes qui lui ont envoyé des culottes

Le collectif Action Culottée a touché Jean Castex. Mi-avril, 200 boutiques de lingerie indépendantes s'étaient rassemblées pour alerter le Premier ministre sur leur situation. Comment ? En lui envoyant des petites culottes par La Poste. Matignon en a reçu des dizaines ! Les commerçantes qui ont participé à l'opération ont reçu une réponse écrite cette semaine, relaie le site de France Bleu Bourgogne. Annabelle Piquet, gérante de la boutique Un Temps Pour Elle à Dijon, a répondu au Premier ministre dans une vidéo tout en humour.

Dans sa vidéo YouTube, la commerçante dijonnaise lit rapidement la missive de Matignon, qui rappelle que toutes les boutiques pourront rouvrir en respectant une jauge à partir du 19 mai. Quand Action Culottée a décidé d'écrire au Premier ministre, cette décision n'avait pas encore été prise et les perspectives de déconfinement étaient incertaines.

Action Culottée n'a pas dit son dernier mot

« Dans ce contexte, j'ai transmis votre correspondance à Monsieur Alain Griset [ministre délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprises] », indique également le courrier. Ce à quoi Annabelle Piquet répond par une plaisanterie : « Oh bah non, il va falloir que je lui envoie une culotte à lui aussi. »

