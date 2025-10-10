« Je veux aider les collégiens à affronter le stress et l’anxiété dont je souffre depuis l’enfance »

« Diplômée d'une licence de psychologie de l'université de Rouen en juin 2024, je n'ai pas obtenu le master en psychologie clinique que je visais pour cause de notes insuffisantes. C'est en discutant avec des amis sur les possibilités qui s'ouvraient à moi que j'ai découvert Unis-Cité, une association pionnière du service civique. J'ai été attirée par l'engagement unique en son genre : me mettre à disposition des jeunes sans que ce soit ni un travail ni un bénévolat. Ma candidature a été acceptée pour une mission de huit mois sur la santé mentale. Évidemment, le sujet faisait écho à mes études, mais aussi à mon propre vécu.

Je souffre depuis la petite enfance d'anxiété. Cela a longtemps généré stress et épuisement dans tout ce que j'entreprenais. Pendant des contrôles ou examens, je me mettais une telle pression que même en maîtrisant parfaitement un cours, je perdais tous mes moyens et échouais. C'était un vrai handicap dans la vie quotidienne. Et je n'ai su poser des mots sur mes souffrances qu'en arrivant à la faculté. J'aurais aimé qu'on me vienne en aide dès le collège, mais l'intérêt pour la santé mentale n'était pas encore à l'ordre du jour… Alors découvrir ce service civique, ça a créé un déclic : partager mon vécu et venir en aide à ceux de mon âge.

J'ai d'abord suivi trois semaines d'une formation avec des professionnels de santé et des