« Je tiens toujours ma promesse », déclare Trump à propos de son projet de dividende de 5 000 dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis pouvaient facilement se permettre de tenir sa promesse d'verser aux adultes américains un « dividende » de 5 000 dollars si son parti républicain conservait le contrôle du Congrès après les élections de mi-mandat, et qu’il tenait toujours ses engagements.

« Je ne sais pas, mais ce sera facile si les républicains l'emportent. 5 000 dollars à tous les adultes du pays, et nous pouvons facilement nous le permettre car nous encaissons énormément d’argent », a déclaré Donald Trump aux journalistes lorsqu’on lui a demandé si le Congrès devrait approuver cette promesse de 5 000 dollars.

« Les démocrates ne peuvent pas faire cette promesse, car tout partirait en fumée immédiatement, nous entrerions en dépression… J’ai fait cette promesse, et je tiens toujours ma promesse. »