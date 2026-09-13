 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

« Je tiens toujours ma promesse », déclare Trump à propos de son projet de dividende de 5 000 dollars
information fournie par Reuters 13/09/2026 à 15:59
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis pouvaient facilement se permettre de tenir sa promesse d'verser aux adultes américains un « dividende » de 5 000 dollars si son parti républicain conservait le contrôle du Congrès après les élections de mi-mandat, et qu’il tenait toujours ses engagements.

« Je ne sais pas, mais ce sera facile si les républicains l'emportent. 5 000 dollars à tous les adultes du pays, et nous pouvons facilement nous le permettre car nous encaissons énormément d’argent », a déclaré Donald Trump aux journalistes lorsqu’on lui a demandé si le Congrès devrait approuver cette promesse de 5 000 dollars.

« Les démocrates ne peuvent pas faire cette promesse, car tout partirait en fumée immédiatement, nous entrerions en dépression… J’ai fait cette promesse, et je tiens toujours ma promesse. »

USA 2024
Donald Trump
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank