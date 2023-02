"Je ne sais pas ce que cela veut dire, des superprofits" : Patrick Pouyanné défend TotalEnergies et son bénéfice historique

"En France, nous ne produisons pas de pétrole ni de gaz", a-t-il souligné pour justifier le peu d'impôts que TotalEnergies paye dans l'Hexagone.

Patrick Pouyanné à La Défense, le 28 mai 2021. ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

19 milliards d'euros : TotalEnergies a annoncé mercredi 8 février des résultats que le groupe pétrolier n'avait jamais connu. Pourtant, le PDG du pétrolier, Patrick Pouyanné, refuse de parler de "superprofits" et rappelle que l'entreprise a payé 33 milliards d'euros d'impôt dans le monde.

"Je ne sais pas ce que cela veut dire, des superprofits. Nous réalisons des profits, plus élevés que l'an dernier parce que les prix de l'énergie ont été eux-mêmes très élevés , tranche le patron dans une interview au Parisien.

"C'est d'abord le fruit du travail des salariés de TotalEnergies qui nous a permis de réduire nos coûts ces dernières années, de stratégies payantes comme celle d'avoir parié sur le gaz naturel liquéfié dont l'Europe a besoin massivement désormais", insiste-t-il. Des bénéfices qui vont permettre à TotalEnergies "d'accélérer les investissements dans les énergies décarbonées pour réussir la transition énergétique", selon lui.

"Nous gagnons en moyenne 1 centime par litre de carburant vendu"

"Le taux moyen de fiscalité qui nous est appliqué y est de plus de 50%, rappelle Patrick Pouyanné. Ce qui fait qu' on aura payé en 2022 dans le monde 33 milliards d'euros d'impôts et taxes. " Mais peu en France, reconnaît-il, "parce que nos résultats se font essentiellement dans les pays producteurs d’énergie, en Norvège, Grande-Bretagne, Angola, Nigeria, Abou Dhabi ou encore au Qatar".

"En France, nous ne produisons pas de pétrole ni de gaz. Nous produisons et distribuons un peu d’électricité. Enfin nous distribuons du carburant dans nos 3500 stations-service, activité sur laquelle nous gagnons en moyenne 1 centime par litre de carburant vendu ", détaille-t-il.

"Nous avons réalisé environ 350 millions d'euros de bénéfices en France et payerons 200 millions d'euros d'impôts sur les sociétés et taxes de solidarité européenne sur le raffinage et l'électricité", assure Patrick Pouyanné.