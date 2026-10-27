Javier Tebas s’excuse auprès des Chinois après les déclarations de Mbappé sur Mao Zedong

Pour quelques contrats en plus. Soucieux de préserver la place de la Liga en Chine, Javier Tebas s’est exprimé ce mardi matin sur X afin de présenter ses excuses auprès du gouvernement chinois après les propos de Kylian Mbappé sur Mao Zedong.

L’international français, qui s’était « risqué » à plaisanter sur les memes qui le comparent au dirigeant chinois, se retrouve ce mardi au centre d’une vive polémique en Chine. À noter tout de même que le Grand Timonier a régné sur l’Empire du Milieu de 1949 à 197 6 et qu’il a causé la mort de dizaines de millions de personnes selon les historiens. …

MB pour SOFOOT.com