Javier Milei à l'université d'été du Medef ? Le président argentin décline l'invitation

Selon Mediapart, l'organisation patronale voulait convier le chantre de l'ultralibéralisme en tant qu'invité d'honneur pour grand-messe estivale.

Javier Milei, à Buenos Aires, le 25 mai 2026 ( AFP / LUIS ROBAYO )

Le président argentin Javier Milei ne sera pas présent à l'université d'été du Medef fin août à Paris à laquelle il avait été invité, a appris jeudi 11 juin auprès de sources du gouvernement argentin.

Javier Milei "reçoit énormément d'invitations à des événements en France" et a bien été invité par le Medef fin août mais il ne prévoit pas d’assister à la rencontre, ont indiqué à l'AFP des sources du gouvernement argentin.

Contacté, le Medef n'a pas confirmé l'invitation, révélée par Mediapart. Selon le journal, l'organisation patronale souhaitait faire du président ultralibéral l'un de ses invités d'honneur.

Le "courage politique" au programme

Les 26 et 27 août, la première organisation patronale française tiendra son évènement de pré-rentrée annuel, baptisé "Rencontre des entrepreneurs de France", à Roland-Garros, à Paris. Plusieurs débats auront lieu, notamment autour du courage politique, de la solidarité, de l'innovation ou encore de la guerre.

Depuis son arrivée à la présidence en décembre 2023, Javier Milei applique une politique d'austérité budgétaire draconienne qui a redressé les comptes publics mais anémié l'activité et l'emploi. Javier Milei sera à Paris fin septembre pour un événement qu'il promeut, l'Argentina Week, selon les sources du gouvernement argentin. Déjà organisé à New York en mars, cet évènement vise à présenter le potentiel de l'Argentine aux investisseurs internationaux.