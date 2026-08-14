Jared Kushner pourrait se rendre sous peu en Israël pour discuter de Gaza-source

Jared Kushner, émissaire spécial et gendre du président américain Donald Trump, pourrait se rendre la semaine prochaine en Israël pour des discussions à propos de la bande de Gaza, a déclaré jeudi une personne au fait de la question, confirmant une information rapportée en premier lieu par le site Axios.

D'après Axios, il est prévu que Jared Kushner effectue également une visite au Caire pour y rencontrer des représentants égyptiens, qataris et turcs, médiateurs dans les négociations de paix chapeautées par les Etats-Unis.

Washington est "d'accord avec les Israéliens sur l'objectif de désarmer le Hamas, mais ils ont exprimé des préoccupations qui sont valides et nous y travaillons", a déclaré la source.

Le but de la visite en Israël de Jared Kushner, si elle venait à se confirmer, sera de "trouver une voie pour avancer sur la mise en oeuvre" du plan de paix en 20 points de Donald Trump pour Gaza, a ajouté la source.

Si le président américain a revendiqué fin juillet la conclusion d'un accord sur le désarmement complet du Hamas et des autres groupes armés gazaouis, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a publiquement rejeté le projet américain.

(Steve Holland, Kanishka Singh et Ismail Shakil)