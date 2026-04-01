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Japon-Un séisme de magnitude 5 frappe la région de Tokyo
information fournie par Reuters 01/04/2026 à 03:51

Un tremblement de terre de magnitude 5 a frappé la région de Tokyo, ont déclaré mercredi les autorités, faisant trembler des immeubles dans la capitale du Japon, mais ne déclenchant aucune alerte au tsunami.

L'épicentre du séisme se situe dans la région d'Ibaraki et s'est produit à une profondeur de 50 km, a indiqué l'Agence météorologique du Japon.

Ce tremblement de terre survient alors que le président français Emmanuel Macron est arrivé mardi au Japon pour une visite officielle.

Le chef de l'Etat doit rencontrer notamment la Première ministre japonaise Sanae Takaichi mercredi et déjeuner avec l'empereur Naruhito dans le cadre de sa visite officielle à Tokyo.

(Kaori Kaneko et Kantaro Komiya; version française Camille Raynaud)

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