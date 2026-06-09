Japon: Un ours noir sauvage capturé au terme d'une traque qui a captivé le pays

Des policiers recherchent un ours noir repéré dans un quartier résidentiel d'Utsunomiya, au Japon
Un ours noir sauvage a été capturé mardi dans la ville japonaise d'Utsunomiya, à environ 100 km au nord de Tokyo, à l'issue d'une traque qui a tenu le pays en haleine plusieurs jours durant, les écoles locales ayant fermé leurs portes et les habitants ayant été invités à rester chez eux.
La ville a fermé ses 94 écoles primaires et collèges pour la deuxième journée consécutive après qu'un ours y a été observé samedi, une première dans l'histoire d'Utsunomiya. Les autorités ont décidé de maintenir les fermetures mercredi, un responsable citant des signalements indiquant la présence possible d'un deuxième ours dans la ville.
Lorsque l'ours a refait surface dans un quartier résidentiel mardi en début d'après-midi, des voitures de police et d'autres véhicules participant aux recherches ont rapidement bouclé le périmètre. Pendant plus d'une heure, des policiers ont sillonné les lieux, certains armés de longs bâtons, d'autres de boucliers métalliques, tandis que certaines chaînes nationales diffusaient en direct des images filmées depuis des hélicoptères.
Les attaques d'ours ont connu une forte augmentation au Japon, y compris dans les zones urbaines, ce qui a incité le gouvernement à mettre en place cette année un groupe de travail chargé de réduire le nombre d'incidents. Au cours de l'exercice 2025, le pays a enregistré un nombre record de 238 victimes, dont 13 décès, selon le ministère de l'Environnement.
L'ours adulte, dont le poids était estimé à environ 100 kg, a finalement été neutralisé à l'aide d'un pistolet tranquillisant, chargé dans une cage sur un camion et emmené. La ville n'a pas encore décidé de ce qu'elle allait en faire, a déclaré un responsable.
À environ 100 km au nord-est, à Iwaki, dans la préfecture de Fukushima, trois écoles ont également suspendu leurs cours mardi dans un quartier où un ours noir avait été aperçu la veille.
La semaine dernière, une attaque d'ours dans la ville de Fukushima a fait au moins quatre blessés.
Les ours noirs asiatiques sont classés parmi les espèces vulnérables à l'échelle mondiale, mais leur population aurait triplé au Japon depuis 2012, favorisée par le déclin de la chasse.
Selon les experts, le changement climatique a réduit les sources naturelles de nourriture pour les ours tandis que le dépeuplement des zones rurales et la prolifération des terres agricoles abandonnées les ont incités à chercher de la nourriture à proximité des zones habitées.
(Reportage Joseph Campbell, Kim Kyung-hoon, Chang-Ran Kim et Tom Bateman; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)
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