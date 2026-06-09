Japon: Un ours noir sauvage capturé au terme d'une traque qui a captivé le pays

Des policiers recherchent un ours noir repéré dans un quartier résidentiel d'Utsunomiya, au Japon

Un ours noir sauvage a été ‌capturé mardi dans la ville japonaise d'Utsunomiya, à environ 100 km au nord de Tokyo, à l'issue ​d'une traque qui a tenu le pays en haleine plusieurs jours durant, les écoles locales ayant fermé leurs portes et les habitants ayant été invités à rester chez eux.

La ville a fermé ses 94 ​écoles primaires et collèges pour la deuxième journée consécutive après qu'un ours y a été observé samedi, une première dans l'histoire d'Utsunomiya. ​Les autorités ont décidé de maintenir les fermetures mercredi, ⁠un responsable citant des signalements indiquant la présence possible d'un deuxième ours dans la ville.

Lorsque ‌l'ours a refait surface dans un quartier résidentiel mardi en début d'après-midi, des voitures de police et d'autres véhicules participant aux recherches ont rapidement bouclé le périmètre. Pendant ​plus d'une heure, des policiers ont ‌sillonné les lieux, certains armés de longs bâtons, d'autres de boucliers métalliques, ⁠tandis que certaines chaînes nationales diffusaient en direct des images filmées depuis des hélicoptères.

Les attaques d'ours ont connu une forte augmentation au Japon, y compris dans les zones urbaines, ce qui a incité le ⁠gouvernement à mettre en ‌place cette année un groupe de travail chargé de réduire le nombre d'incidents. Au ⁠cours de l'exercice 2025, le pays a enregistré un nombre record de 238 victimes, dont 13 ‌décès, selon le ministère de l'Environnement.

L'ours adulte, dont le poids était estimé à environ 100 ⁠kg, a finalement été neutralisé à l'aide d'un pistolet tranquillisant, chargé dans ⁠une cage sur un ‌camion et emmené. La ville n'a pas encore décidé de ce qu'elle allait en faire, a déclaré un ​responsable.

À environ 100 km au nord-est, à Iwaki, ‌dans la préfecture de Fukushima, trois écoles ont également suspendu leurs cours mardi dans un quartier où un ours noir avait ​été aperçu la veille.

La semaine dernière, une attaque d'ours dans la ville de Fukushima a fait au moins quatre blessés.

Les ours noirs asiatiques sont classés parmi les espèces vulnérables à l'échelle mondiale, ⁠mais leur population aurait triplé au Japon depuis 2012, favorisée par le déclin de la chasse.

Selon les experts, le changement climatique a réduit les sources naturelles de nourriture pour les ours tandis que le dépeuplement des zones rurales et la prolifération des terres agricoles abandonnées les ont incités à chercher de la nourriture à proximité des zones habitées.

(Reportage Joseph Campbell, Kim Kyung-hoon, Chang-Ran Kim et Tom Bateman; Version française Matthieu ​Huchet, édité par Augustin Turpin)