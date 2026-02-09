Japon-Takaichi signe une victoire historique aux législatives

par Tim Kelly et John Geddie

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi a remporté dimanche une victoire historique lors des élections législatives anticipées qu'elle a convoquées, quatre mois après sa nomination à la tête du gouvernement, en promettant des baisses d'impôts qui préoccupent les marchés financiers et de renforcer les dépenses militaires face à la menace de la Chine.

Le Parti libéral-démocrate (PLD) de la dirigeante nationaliste, qui dit s'inspirer de la "Dame de Fer" - l'ancienne Première ministre britannique Margaret Thatcher -, a obtenu 316 sièges à la chambre basse du Parlement, composée de 465 sièges.

Il s'agit d'un résultat sans précédent pour le PLD, qui dispose avec son partenaire de coalition Ishin (Parti japonais de l'innovation) d'une supermajorité de 352 sièges, ce qui lui permettra de passer outre les décisions de la chambre haute, contrôlée par l'opposition, et de faciliter ainsi la mise en oeuvre de ses politiques.

Sanae Takaichi, 64 ans, avait convoqué ces élections le mois dernier dans l'espoir de capitaliser sur sa forte popularité dans les enquêtes d'opinion, notamment auprès des jeunes, et de mettre un terme aux revers subis par le PLD dans les urnes ces dernières années.

Son programme, qui comporte notamment une hausse des dépenses et des réductions d'impôts, est scruté avec attention par les marchés financiers, qui s'interrogent sur le financement de ses mesures dans un pays déjà lourdement endetté.

"Ces élections portaient sur des changements politiques majeurs, notamment une transformation profonde des politiques économique et fiscale, ainsi qu'un renforcement de la politique de sécurité", a déclaré Sanae Takaichi à la télévision à l'annonce des premiers résultats.

"Ces politiques rencontraient de fortes oppositions... Avec le soutien des électeurs, nous devons absolument nous attaquer à ces problèmes avec toute notre énergie."

Sanae Takaichi s'est engagée à suspendre pendant deux ans une taxe de 8% sur les produits alimentaires afin d'aider les ménages à faire face à la hausse des prix, causée en partie par la dépréciation du yen.

Sa nouvelle stratégie de sécurité pour accélérer le renforcement de la défense du Japon suscite l'irritation de la Chine, qui dénonce une volonté de renouer avec le passé militariste du Japon.

Donald Trump, qui avait apporté jeudi son "soutien total" à Sanae Takaichi, a félicité celle-ci pour sa victoire, lui souhaitant "beaucoup de succès" dans la mise en oeuvre de son programme "conservateur et de paix via la force". Le président américain a salué sur son réseau social Truth la décision "courageuse et avisée" de la dirigeante japonaise de convoquer des élections anticipées, qui "ont payé", a-t-il écrit.

Emmanuel Macron a également félicité Sanae Takaichi pour sa victoire. "Le Japon et la France, c'est un partenariat d'exception et des valeurs en partage", a dit le président français sur le réseau social X. "Avec la présidence française du G7, heureux de poursuivre avec vous nos efforts pour porter de grandes ambitions".

Première femme à la tête d'un gouvernement japonais, Sanae Takaichi fait l'objet d'un véritable engouement auprès des jeunes, un récent sondage lui attribuant une cote de popularité supérieure à 90% chez les électeurs de moins de 30 ans.

Les médias locaux qualifient le phénomène de "sanakatsu" ("Sanae-mania") alors que s'arrachent les modèles de son sac à main et son stylo rose, ses accessoires emblématiques.

(John Geddie et Tim Kelly, avec Joseph Campbell, Kantaro Komiya, Chang-Ran Kim et Tom Bateman; version française Camille Raynaud, Jean-Stéphane Brosse et Tangi Salaün, édité par Jean Terzian)