Japon-Takaichi convoque des législatives anticipées le 8 février

(Actualisé avec suspension de la taxe de 8% sur les produits alimentaires, commentaire économiste à partir du § 3)

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi a annoncé lundi la convocation d'élections législatives anticipées le 8 février pour s'assurer une majorité à la chambre basse du Parlement et un soutien à son programme politique, tout en promettant de suspendre pendant deux ans une taxe de 8% sur les produits alimentaires comme souhaité par ses rivaux.

"Je joue mon propre avenir politique en tant que Première ministre sur cette élection. Je veux que le public décide directement s'il m'accordera sa confiance pour diriger le pays", a déclaré Sanae Takaichi lors d'une conférence de presse.

Son programme comporte notamment une hausse des dépenses, des réductions d'impôts et une nouvelle stratégie de sécurité pour accélérer le renforcement de la défense du Japon.

"Nous allons revoir la politique économique et fiscale passée. Mon administration mettra fin à une politique fiscale excessivement restrictive et à un manque d'investissement pour l'avenir", a déclaré Sanae Takaichi.

Depuis près de quatre ans, l'inflation a dépassé l'objectif de 2% fixé par la Banque du Japon, principalement en raison de la hausse persistante des prix des denrées alimentaires.

Un nouveau parti politique formé la semaine dernière à partir de deux grands partis d'opposition a demandé l'abolition de la taxe de 8% sur les ventes de produits alimentaires.

Le Parti libéral démocrate (PLD) de Sanae Takaichi, au pouvoir, s'oppose depuis longtemps aux appels de l'opposition en faveur d'une réduction de la taxe sur la consommation, affirmant que cela éroderait la confiance des marchés dans la détermination du Japon à mettre de l'ordre dans ses finances publiques.

Sanae Takaichi a déclaré lundi qu'une exonération de deux ans de la taxe de 8% sur les produits alimentaires permettrait d'amortir le choc de l'augmentation du coût de la vie pour les ménages. Le gouvernement n'émettra pas de dette pour financer cette suspension, a-t-elle déclaré, ajoutant que d'autres mesures pourraient inclure une révision des subventions existantes.

La perspective croissante d'une réduction de la taxe sur les ventes et l'espoir que Takaichi utilise sa victoire électorale pour renforcer ses politiques fiscales expansionnistes ont fait grimper lundi le rendement des obligations d'État japonaises à dix ans à 2,275%, son plus haut niveau depuis 27 ans.

Keiji Kanda, économiste à l'Institut de recherche Daiwa, craint toutefois que "ces mesures n'accélèrent l'inflation et n'entraînent une nouvelle hausse des rendements obligataires".

"Je ne vois pas pourquoi le Japon a besoin d'une réduction de la taxe sur la consommation après avoir mis en place un important programme de relance pour lutter contre la hausse de l'inflation", a déclaré Keiji Kanda.

La suppression de la taxe de 8% sur les ventes de produits alimentaires réduirait les recettes publiques d'environ 5.000 milliards de yens (27,23 milliards d'euros) par an, selon les données du gouvernement, ce qui équivaut à peu près aux dépenses annuelles du Japon en matière d'éducation.

