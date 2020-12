Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Japon: Suga annonce un nouveau plan de relance de 700 milliards de dollars Reuters • 08/12/2020 à 07:37









JAPON: SUGA ANNONCE UN NOUVEAU PLAN DE RELANCE DE 700 MILLIARDS DE DOLLARS TOKYO (Reuters) - Le Japon va déployer un nouvel ensemble budgétaire de 708 milliards de dollars (584 milliards d'euros) pour compenser les dégâts économiques provoqués par la crise sanitaire du coronavirus, a déclaré mardi le Premier ministre Yoshihide Suga. Le nouveau plan de relance va inclure environ 400 milliards de dollars de dépenses fiscales, a-t-il précisé lors d'une réunion avec des représentants du parti au pouvoir. Le gouvernement doit finaliser dans la journée les contours du plan, le troisième mis en place depuis le début de l'épidémie. Ces nouvelles mesures vont permettre de contribuer à une "nouvelle croissance économique", a dit Yoshihide Suga. Tokyo a déjà déployé quelque 2.200 milliards de dollars de stimulus. L'économie nippone a rebondi sur la période juillet-septembre après une contraction historique au deuxième trimestre. Cependant de nombreux analystes s'attendent à ce que le rétablissement reste modeste du fait d'une nouvelle vague d'infections au coronavirus. (Tetsushi Kajimoto; version française Jean Terzian)

