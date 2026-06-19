Japon: reflux des prix du riz, une première depuis trois ans et demi

( AFP / KAZUHIRO NOGI )

Les prix du riz au Japon ont reculé sur un an en mai, refluant pour la première fois en trois ans et demi après une longue période où ils avaient flambé, poussant ce qui avait poussé Tokyo à ouvrir les stocks stratégiques du pays.

Les prix du riz, à l'exception de la marque de luxe Koshihikari, étaient en mai en baisse de 5,4% par rapport à leur niveau d'il y a un an, leur premier repli depuis novembre 2022, a indiqué un responsable gouvernemental à l'AFP.

Les prix du riz dans l'archipel se sont envolés en 2024 et 2025 en raison de mauvaises récoltes dues à la chaleur en 2023, d'achats de panique provoqués par un avertissement de "méga-séisme" en 2024, et de perturbations dans les chaînes d'approvisionnement.

L'afflux record de touristes est accusé d'avoir encore grossi la consommation.

Mi-2025, les prix affichaient un quasi-doublement sur un an.

Combiné à la baisse du niveau de vie et à des scandales de corruption, ce renchérissement massif d'un aliment de base de la cuisine nippone a contribué à plusieurs revers électoraux du parti au pouvoir et à la démission en septembre du Premier ministre Shigeru Ishiba après moins d'un an en fonction.

Les autorités avaient réagi courant 2025, notamment en débloquant du riz issu des stocks d'urgence de l'archipel, pour le vendre directement aux détaillants. Tokyo a aussi annoncé vouloir relancer la production de riz, après des décennies d'efforts pour diversifier les cultures.