Japon-Législatives à valeur de test pour Takaichi

par Tim Kelly

Les Japonais sont appelés aux urnes dimanche pour des élections législatives lors desquelles le Parti libéral démocrate (PLD) au pouvoir au Japon devrait remporter une victoire écrasante.

Selon plusieurs sondages, le PLD et son partenaire de coalition Ishin pourraient remporter ensemble jusqu'à 300 sièges sur les 465 que compte la Chambre basse.

Si la coalition au pouvoir remportait 310 sièges, elle serait en mesure de passer outre la chambre haute, contrôlée par l'opposition.

La Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, s'est engagée à démissionner si la coalition perdait sa majorité.

LES MARCHÉS DANS L'EXPECTATIVE

Sanae Takaichi, élue Première ministre au mois d'octobre, a décidé de convoquer des élections législatives anticipées alors qu'elle jouit actuellement d'une forte popularité, notamment auprès des jeunes électeurs.

"Si (Sanae) Takaichi remporte une grande victoire, elle aura une meilleure marge de manoeuvre pour concrétiser ses promesses, notamment en ce qui concerne la taxe à la consommation", a déclaré Seiji Inada, directeur général de FGS Global.

"Les marchés pourraient réagir dans les jours qui suivent et le yen pourrait de nouveau être sous pression."

Sanae Takaichi s'est engagée à suspendre pendant deux ans une taxe de 8% sur les produits alimentaires afin d'aider les ménages à faire face à la hausse des prix, causée en partie par la chute du yen.

La cheffe du gouvernement japonais a reçu jeudi le soutien du président américain Donald Trump, ce qui pourrait attirer les électeurs de droite, mais repousser les électeurs plus modérés.

LA NEIGE POURRAIT PERTURBER LE VOTE

Jusqu'à 70 cm de neige sont attendus dimanche dans le nord et l'est du Japon et certains électeurs devront braver le blizzard pour aller voter.

A Nagaoka, où près d'un mètre de neige s'est accumulé le long des routes samedi, les électeurs ont été appelés à aller voter tôt afin d'éviter les tempêtes de neige.

"C'est déjà difficile ici, dans les villes, mais dans les montagnes, il y a deux fois plus de neige. C'est difficile de sortir de chez soi", a déclaré Takehiko Igarashi, bénévole au Parti communiste japonais.

Une baisse du taux de participation pourrait amplifier l'influence des blocs électoraux organisés, alors que taux de participation aux dernières élections à la Chambre basse a oscillé autour de 50%.

Les bureaux de vote doivent fermer leurs portes à 20h00 (11h00 GMT) et les premières projections, basées sur les sondages de sortie des urnes, sont attendues dans la foulée.

(Avec Joseph Campbell et John Geddie; version française Camille Raynaud)