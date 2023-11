Japon : le Premier ministre dévoile un plan de relance à 107 milliards d'euros pour lutter contre l'inflation

Le chef du gouvernement de la 3e économie mondiale Fumio Kishida a annoncé, jeudi 2 novembre, un plan de soutien à l'économie, afin d'alléger les effets de l'inflation sur les Japonais et de tenter de regonfler sa cote de popularité.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida, le 23 octobre à Tokyo. ( AFP / KAZUHIRO NOGI )

Ce plan devrait être légèrement supérieur à 17.000 milliards de yens (106,7 milliards d'euros au taux actuel), a annoncé Fumio Kishida, lors d'une réunion gouvernementale en présence de représentants du parti au pouvoir. "Le plus important pilier de ce plan de mesures économiques exhaustives est de renforcer la capacité d'approvisionnement afin d'améliorer les possibilités de revenus pour les entreprises", a-t-il précisé.

Le Japon, marqué par des décennies de déflation, subit depuis le printemps 2022 une accélération de la hausse des prix à la consommation. En cause, la flambée des prix de l'énergie, après le déclenchement de la guerre en Ukraine, et la chute simultanée du yen. Depuis début 2023, l'inflation est nourrie par d'autres postes de dépenses, comme les produits alimentaires transformés et les services. "Nous constatons que le cercle vicieux de la déflation, symbolisé par des prix et des salaires bas et une croissance faible, est en train de s'inverser", explique le Premier ministre. Il estime que, "pour la première fois depuis 30 ans, nous sommes face à une formidable occasion de passer à une nouvelle étape économique". Cependant, "dans la situation actuelle où la hausse des salaires ne suit pas celle des prix, il est nécessaire de soutenir temporairement le revenu disponible des Japonais afin d'éviter un retour à la déflation".

La politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ), extrêmement accommodante - à rebours de celles des autres pays industrialisés -, a contribué à faire baisser le yen. Elle a décidé cette semaine de maintenir l'essentiel de cette politique, estimant aussi que l'inflation actuelle n'est pas accompagnée d'une croissance des salaires, qui alimenterait à son tour la consommation.

Popularité au plus bas

Fumio Kishida, dont la gestion est critiquée face à cette hausse des prix, a vu sa popularité tomber au plus bas depuis son élection en 2021. Le gouvernement doit annoncer davantage de détails dans la journée, au sujet de ce plan qui pourrait représenter, selon les médias locaux, un total de 37.400 milliards de yens (237,7 milliards d'euros), en incluant également des investissements du secteur privé.

Les mesures devraient inclure des réductions d'impôts d'un montant de 40.000 yens (251 euros) par personne et des aides de 70.000 yens (439 euros) pour les ménages à faibles revenus, selon la chaîne de télévision publique NHK . Le plan doit aussi comprendre des mesures pour faire baisser les prix de l'essence et des factures d'énergie, ainsi que pour encourager les investissements dans le domaine des semi-conducteurs et de l'industrie spatiale.

Plus de 260% de dette publique

L'économiste Hideo Kumano, de l'institut de recherches Dai-ichi Life, se dit cependant "sceptique" quant à "la capacité de ce plan à soutenir une croissance durable de l'économie japonaise". Selon lui, les mesures incluent "des dépenses à court terme pour atténuer l'impact de la hausse des prix des carburants", mais sur une période insuffisante compte-tenu des dernières prévisions de la BoJ (2,8% hors produits frais sur l'exercice qui se terminera fin mars).

Ces mesures devraient aussi contribuer à creuser encore les finances du Japon, alors que le niveau de sa dette publique est déjà le plus élevé parmi les grandes nations industrialisées. Il se situe actuellement à plus de 260% de son PIB, selon le FMI (Fonds monétaire international). Le plan doit encore être approuvé par le Parlement.