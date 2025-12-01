 Aller au contenu principal
Japon-Le gouverneur de la BoJ ouvre la porte à une hausse des taux en décembre
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 09:15

La Banque du Japon (BoJ) examinera les "avantages et les inconvénients" d'une hausse des taux d'intérêt lors de sa prochaine réunion, a déclaré lundi le gouverneur Kazuo Ueda, donnant le signal le plus fort à ce jour d'un possible relèvement des coûts d'emprunt ce mois-ci.

Le yen et les rendements obligataires ont augmenté après ces remarques, les marchés estimant désormais à environ 80% la probabilité d'une hausse des taux lors de la réunion des 18 et 19 décembre de la banque centrale, contre environ 60% la semaine dernière.

Dans un discours prononcé devant des chefs d'entreprise dans la ville de Nagoya, Kazuo Ueda s'est dit convaincu que l'économie japonaise se relèverait d'une contraction au troisième trimestre, l'impact des droits de douane américains s'avérant moins important qu'on ne le craignait initialement.

Les inquiétudes concernant l'impact de la politique commerciale de la Maison blanche s'estompant, la probabilité que les prévisions économiques et de prix de la BoJ se réalisent augmente, a déclaré le gouverneur, indiquant que les conditions d'une hausse sont réunies.

"La BOJ en est au stade où elle devrait examiner si le comportement actif des entreprises en matière de fixation des salaires se poursuivra, ce qui est essentiel pour déterminer le moment où elle augmentera le taux directeur", a dit Kazuo Ueda.

La pénurie de main-d'oeuvre est plus aiguë, les bénéfices des entreprises restent élevés et la principale organisation patronale a appelé ses membres à continuer à augmenter les salaires, a-t-il déclaré.

"Nous examinerons et discuterons de l'évolution de l'économie et des prix dans le pays et à l'étranger, ainsi que des mouvements du marché... et nous envisagerons les avantages et les inconvénients d'une augmentation des taux d'intérêt", a-t-il ajouté.

Le yen JPY= a atteint son plus haut niveau en une semaine et demi à 155,395 pour un dollar et le Nikkei .N225 a reculé de 1,9% lundi, la plupart des secteurs, à l'exception des services financiers, enregistrant des pertes.

Le rendement de l'obligation à deux ans <JP2YTN=JBTC, le plus sensible au taux directeur, a dépassé lundi 1% pour la première fois depuis 2008.

Le rendement de l'obligation à 20 ans JP20YTN=JBTC a pour sa part atteint son plus haut niveau depuis 1999 à 2,89% et le rendement à 30 ans JP30YTN=JBTC a touché un niveau record de 3,395%.

"Ueda a essentiellement pré-annoncé une hausse en décembre", a déclaré Naomi Muguruma, responsable de la stratégie obligataire chez Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. "Avec un relèvement en décembre pratiquement acquis, ne rien faire provoquerait d'énormes turbulences sur le marché", a-t-il ajouté.

(Reportage Leika Kihara à Nagoya ; avec la contribution de Makiko Yamazaki à Tokyo ; version française Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)

Banques centrales
Devises

Valeurs associées

Nikkei 225
49 303,28 Pts Six - Forex 1 -1,89%
USD/JPY SPOT
155,5170 Six - Forex 1 -0,38%
