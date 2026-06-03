Japon-Le gouverneur de la BoJ laisse entrevoir une hausse des taux ce mois-ci

par Leika Kihara

La Banque du Japon (BoJ) doit examiner les avantages et les inconvénients d'une hausse des taux directeurs si les risques inflationnistes l'emportaient sur la menace d'un ralentissement économique, a déclaré mercredi son gouverneur Kazuo Ueda.

Ces propos renforcent la probabilité d'un nouveau resserrement monétaire de la BoJ à l'issue de sa réunion des 15 et 16 juin, comme anticipé par de nombreux experts des marchés.

"Le Japon se trouve actuellement dans une situation où les effets secondaires de l'inflation résultant de la hausse des prix du pétrole brut sont susceptibles d'entraîner l'inflation sous-jacente au-dessus de la cible visée", a déclaré Kazuo Ueda.

"Nous estimons qu'il est nécessaire de prendre des décisions concernant la politique future en partant de ce postulat", a-t-il ajouté.

Après les propos de Kazuo Ueda, la monnaie américaine reculait de 0,3% face au yen japonais JPY=EBS , à 159,40 pour un dollar, confortant les anticipations du marché d'un relèvement du principal taux directeur de la BoJ de 0,75% à 1% ce mois-ci.

Selon le gouverneur de la BoJ, les pressions sur les prix résultant du choc énergétique provoqué par la guerre en Iran pourraient ne pas être temporaires et faire grimper l'inflation sous-jacente plus que ne le prévoit l'institut d'émission monétaire.

Si la banque centrale retarde les mesures nécessaires pour lutter contre l'inflation, elle pourrait être contrainte de relever ses taux de manière substantielle par la suite et d'imposer un lourd fardeau à l'économie, aux marchés et au système financier, a laissé entendre Kazuo Ueda.

"Si la Banque du Japon doit rester attentive aux risques de ralentissement de l'activité économique, elle doit se montrer encore plus vigilante face à la possibilité que les risques inflationnistes se concrétisent et aient un impact négatif sur l'économie", a-t-il dit.

(Reportage Leika Kihara; version française Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)