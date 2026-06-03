Les Îles Salomon vont réexaminer leur traité avec la Chine

Le Premier ministre des Îles Salomon, Matthew Wale, à Canberra, en Australie, le 3 juin 2026 ( AFP / Hilary Wardhaugh )

Le Premier ministre des Îles Salomon, Matthew Wale, élu en mai, a indiqué mercredi qu'un traité de sécurité controversé conclu avec la Chine serait réexaminé.

"Nous allons procéder à un réexamen, comme nous réexaminons d'autres accords de sécurité que nous avons avec de nombreux autres pays", a déclaré Matthew Wale en visite à Canberra.

Les Îles Salomon ont rompu leurs relations diplomatiques avec Taïwan au profit de la Chine en 2019, sous l'égide de l'ancien Premier ministre Manasseh Sogavare.

Trois ans plus tard, l'archipel a signé un pacte de sécurité avec Pékin, dont les termes n'ont pas été rendus publics, et qui a été vu d'un très mauvais œil par d'autres puissances régionales, notamment les Etats-Unis et l'Australie.

Interrogé sur le contenu de l'accord conclu avec la Chine, M. Wale a dit qu'il comportait une clause de confidentialité et qu'il n'avait pas pu l'examiner en détail avant sa visite en Australie.

Les Îles Salomon devraient en retour resserrer leurs relations avec l'Australie, avec notamment une coopération renforcée de la police, selon Canberra.

Le Premier ministre des Îles Salomon, Matthew Wale, à gauche, et le Premier ministre australien Anthony Albanese, à droite, le 3 juin 2026, à Canberra, en Australie ( AFP / Hilary Wardhaugh )

"Nous nous sommes engagés à renforcer notre relation bilatérale à la demande des Îles Salomon. Cela fera l'objet d'un nouveau traité global fondé sur la confiance mutuelle, le respect et un dialogue ouvert", a expliqué le Premier ministre australien Anthony Albanese en recevant son homologue.

"Nous avons cherché à redémarrer cette relation, nous reconnaissons qu'il y a eu des problèmes ces dernières années", a déclaré M. Wale aux journalistes.

Matthew Wale, jusqu'ici leader de l'opposition, a été élu en mai au poste de Premier ministre des Îles Salomon. Il est considéré comme plus critique à l'égard du soutien de la Chine à l'archipel du sud du Pacifique par rapport à son prédécesseur.

- Subventions -

Les deux dirigeants sont également convenus de donner suite à un important accord portant sur la formation de la police.

Le Premier ministre des Îles Salomon, Matthew Wale, à gauche, et le Premier ministre australien Anthony Albanese, à droite, le 3 juin 2026, à Canberra, en Australie ( AFP / Hilary Wardhaugh )

La proposition australienne de financer le renforcement des forces de police des Îles Salomon avait été bloqué par le précédent gouvernement de l'archipel, qui avait autorisé la police chinoise à accéder à des villages pour recueillir des données sur les ménages ou encore biométriques.

Matthew Wale a également indiqué qu'il était en pourparlers avec l'Australie et les Etats-Unis au sujet du financement d'infrastructures telles que les ports. Manasseh Sogavare avait rejeté des propositions américaines pour des subventions de ce type, s'associant plutôt à des entreprises d'Etat chinoises.

Les Îles Salomon, 850.000 habitants, reçoivent des aides considérables de Canberra et de Pékin. Leur dette envers la Chine pour des projets d'infrastructures a doublé l'an dernier, selon des documents budgétaires.

L'Australie s'efforce de resserrer ses liens avec les pays du Pacifique Sud en concluant des traités avec des Etats insulaires à la position stratégique. Le pays offre ainsi un soutien économique important à Tuvalu, Nauru et à la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour contrer l'offre de coopération sur la sécurité de la Chine.

Le Vanuatu et les Fidji ont indiqué qu'ils étaient proches de signer des accords similaires avec Canberra.