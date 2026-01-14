 Aller au contenu principal
Japon-La Première ministre prévoit des élections anticipées
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 12:30

par Tamiyuki Kihara

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi prévoit de convoquer des élections législatives anticipées pour renouveler la chambre basse du Parlement, a déclaré mercredi le secrétaire général du parti au pouvoir.

"Nous avons besoin de chercher un nouveau mandat", a déclaré Shunichi Suzuki, secrétaire général du Parti libéral-démocratique (PLD, droite conservatrice) de la Première ministre.

Sanae Takaichi considère la date du 8 février pour tenir ces élections, a rapporté une source proche du dossier, faisant écho aux informations dévoilées dans la presse nippone.

La Diète nippone est composée de deux chambres : la Chambre des représentants ou chambre basse qui compte 465 membres élus tous les quatre ans et la Chambre des conseillers ou chambre haute (248 membres élus pour six ans, renouvelés par moitié).

Au pouvoir depuis octobre, Sanae Takaichi entend capitaliser sur la forte cote de confiance dont elle bénéficie, notamment en raison de sa fermeté face à la Chine, en avançant les échéances électorales pour s'assurer une majorité à la chambre basse.

Sa formation politique est alliée aux populistes du Parti japonais de l'innovation (Ishin, abréviation de Nippon Ishin no Kai) dans la coalition gouvernementale, après qu'elle a rompu avec son allié traditionnel, Komeito.

Ces élections anticipées sont l'occasion pour les Japonais de se prononcer sur la nouvelle coalition au pouvoir, selon le secrétaire général du PLD, Shunichi Suzuki.

"Une des raisons de la dissolution est que la précédente élection avait eu lieu sous la coalition PLD-Komeito, le public ne s'est pas prononcé sur le changement de notre partenaire de coalition", a-t-il déclaré.

Sanae Takaichi devrait présenter sa proposition d'élections anticipées à l'occasion d'une conférence de presse, a-t-il ajouté.

Le Parlement ne devrait pas parvenir à adopter le budget 2026 avant la fin de l'année fiscale en mars si des élections se tenaient.

La première femme à occuper le poste de Première ministre du Japon envisage donc un budget provisoire pour mettre en place dès que possible des mesures pour contrer l'inflation, a rapporté précédemment le journal Yomiuri.

(Reportage de Tamiyuki Kihara et Kantaro Komiya; version française Zhifan Liu, édité par Augustin Turpin)

