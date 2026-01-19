 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Japon-La Première ministre convoque des législatives anticipées le 8 février
information fournie par Reuters 19/01/2026 à 10:53

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi a annoncé lundi la convocation d'élections législatives anticipées le 8 février pour s'assurer une majorité à la chambre basse du Parlement et un soutien à son programme politique.

"Je joue mon propre avenir politique en tant que Première ministre sur cette élection. Je veux que le public décide directement s'il m'accordera sa confiance pour diriger le pays", a déclaré Sanae Takaichi lors d'une conférence de presse.

Son programme comporte notamment une hausse des dépenses, des réductions d'impôts et une nouvelle stratégie de sécurité pour accélérer le renforcement de la défense du Japon.

(Rédigé par Tim Kelly et Satoshi Sugiyama ; version française Kate Entringer ; édité par Augustin Turpin)

USA 2024
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank