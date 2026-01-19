Japon-La Première ministre convoque des législatives anticipées le 8 février

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi a annoncé lundi la convocation d'élections législatives anticipées le 8 février pour s'assurer une majorité à la chambre basse du Parlement et un soutien à son programme politique.

"Je joue mon propre avenir politique en tant que Première ministre sur cette élection. Je veux que le public décide directement s'il m'accordera sa confiance pour diriger le pays", a déclaré Sanae Takaichi lors d'une conférence de presse.

Son programme comporte notamment une hausse des dépenses, des réductions d'impôts et une nouvelle stratégie de sécurité pour accélérer le renforcement de la défense du Japon.

(Rédigé par Tim Kelly et Satoshi Sugiyama ; version française Kate Entringer ; édité par Augustin Turpin)