Japon-La PM dit espérer une inflation tirée par les salaires

La Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, a déclaré mercredi qu'elle espérait vivement que la Banque du Japon (BoJ) parvienne à une inflation tirée par les salaires plutôt que par les prix des denrées alimentaires, indiquant ainsi que son gouvernement préférait maintenir les taux d'intérêt à un niveau bas.

La cheffe du gouvernement nippon, qui s'exprimait devant le Parlement, a dit son mécontentement face au niveau récent de l'inflation, principalement dû à la hausse des prix des denrées alimentaires, qui pourrait nuire à l'économie.

"J'aimerais que le Japon connaisse une inflation modérée accompagnée d'augmentations de salaires. Le type d'inflation que nous observons actuellement n'est pas bon", a-t-elle déclaré.

L'inflation sous-jacente a atteint 2,9% en septembre, restant supérieure à l'objectif de 2%, en raison de la persistance des prix élevés des denrées alimentaires.

Sanae Takaichi, qui a pris ses fonctions le mois dernier, a déclaré que le pays restait confronté au risque d'un retour à la déflation, ce qui dissuaderait les ménages de dépenser, nuirait aux bénéfices des entreprises et les découragerait d'augmenter les salaires.

Partisane d'une politique budgétaire expansive, elle prévoit de mettre en place un ensemble de mesures visant à amortir le choc de la hausse du coût de la vie et à stimuler les investissements dans les secteurs en croissance, selon un projet de plan de relance consulté mercredi par Reuters.

Selon la Première ministre, les mesures devraient avoir pour effet d'augmenter les bénéfices des entreprises et d'améliorer la confiance des consommateurs.

"Nous allons créer une économie forte. Il s'agit d'une question qui affecte grandement la politique monétaire, nous espérons donc coordonner étroitement notre action avec celle de la Banque du Japon", a-t-elle dit.

"J'espère vivement que la BOJ mènera sa politique de manière appropriée afin d'atteindre de manière durable et stable son objectif d'inflation de 2%, non pas par le biais de facteurs liés aux coûts, mais par le biais de gains salariaux", a-t-elle ajouté.

Les déclarations de Sanae Takaichi soulignent le défi auquel est confrontée la BoJ concernant la reprise des hausses des taux d'intérêt.

La banque centrale nipponne a laissé en octobre ses taux d'intérêt inchangés, tout en se déclarant prête à les relever si elle était suffisamment convaincue que les entreprises continueraient à augmenter les salaires l'année prochaine.

Un report de la hausse des taux, que la plupart des acteurs du marché prévoient pour décembre ou janvier, pourrait déclencher de nouvelles baisses du yen qui feraient grimper les coûts d'importation et l'inflation en général, selon les analystes.

