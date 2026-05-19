Japon-La croissance économique bat les attentes au T1

(Actualisé tout du long avec éléments supplémentaires; photo à disposition)

La croissance économique du Japon a été plus élevée qu'attendu au premier trimestre, un signe de son rétablissement en début d'année avant que le choc énergétique causé par le conflit au Moyen-Orient ne jette une ombre sur ses perspectives.

Des données gouvernementales publiées mardi montrent que le produit intérieur brut (PIB) japonais a progressé de 2,1% en rythme annuel sur la période janvier-mars, alors que le consensus ressortait à +1,7% après une hausse de 0,8% en lecture définitive au quatrième trimestre 2025.

En rythme trimestriel, l'économie japonaise a augmenté de 0,5% au premier trimestre, contre un consensus de +0,4%.

Il est attendu par les analystes que la croissance du Japon ralentisse dans les trimestres à venir en raison des répercussions du conflit au Moyen-Orient, qui a perturbé les livraisons mondiales d'énergie.

La consommation privée, qui représente plus de la moitié de la production économique, a augmenté de 0,3% au premier trimestre, selon les données gouvernementales, contre un consensus de +0,2%.

Très dépendant des exportations pétrolières en provenance du Moyen-Orient, le Japon est particulièrement vulnérable face au choc énergétique, avec une flambée des prix du carburant qui alimente plus largement l'inflation, ce qui pèse sur les bénéfices des entreprises et sur l'économie japonaise.

Des signaux conservateurs émanant de la Banque du Japon (BoJ) laissent penser aux marchés qu'une hausse des taux d'intérêt est fortement envisagée en juin.

(Leika Kihara; version française Jean Terzian)