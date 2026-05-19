Japon-La croissance économique bat les attentes au T1

L'économie du Japon a enregistré au premier trimestre une croissance supérieure aux attentes, montrent des données gouvernementales publiées mardi.

Sur la période janvier-mars, le produit intérieur brut (PIB) japonais a progressé de 2,1% en rythme annuel, alors que le consensus ressortait à +1,7%.

En rythme trimestriel, l'économie japonaise a augmenté de 0,5% au premier trimestre, contre un consensus de +0,4%.

(Leika Kihara; version française Jean Terzian)