Japon-La croissance du PIB au T2 revue à la hausse, soutenue par la consommation

TOKYO (Reuters) -L'économie du Japon a progressé au deuxième trimestre de 2,2% sur un an, montrent des données gouvernementales publiées lundi, soit un rythme plus important qu'attendu en lecture préliminaire (+1,0%), dans le sillage d'une révision à la hausse de la consommation.
En rythme trimestriel, le produit intérieur brut (PIB) japonais a augmenté de 0,5%, contre une hausse de 0,3% en lecture préliminaire qui était conforme au consensus.
La consommation privée, qui représente plus de la moitié de l'économie japonaise, a grimpé de 0,4% sur la période avril-juin, alors qu'elle était ressortie en hausse de 0,2% en lecture préliminaire.
