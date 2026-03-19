Japon-La BoJ maintient ses taux d'intérêt inchangés, met en garde contre l'inflation

(Actualisé avec déclarations du gouverneur Kazuo Ueda, détails)

La Banque du Japon (BoJ) a maintenu jeudi ses taux d'intérêt inchangés, tout en mettant en garde contre l'impact que la hausse des prix du pétrole pourrait avoir sur l'inflation sous-jacente.

L'institution monétaire a confirmé son évaluation selon laquelle l'économie japonaise se redressait modérément, alors même que l'escalade du conflit au Moyen-Orient assombrit les perspectives.

La banque centrale nippone a, comme attendu, a laissé inchangé son principal taux directeur à 0,75% à l'issue d'une réunion de deux jours qui s'est achevée jeudi.

Deux membres du conseil des gouverneurs, partisans d'une politique monétaire plus restrictive, ont toutefois exprimé leur désaccord quant aux prévisions de la BoJ concernant le délai nécessaire pour que l'inflation atteigne durablement son objectif, estimant que cela pourrait se produire plus tôt que prévu initialement.

Hajime Takata s'est notamment opposé à la décision de laisser les taux inchangés, préconisant plutôt une hausse à 1,0%.

Naoki Tamura a pour sa part exprimé son désaccord avec l'avis de la BoJ selon lequel l'inflation atteindra de manière durable 2% à partir d'octobre, estimant que cela pourrait se produire dès le mois d'avril.

La Réserve fédérale (Fed) américaine et la Banque du Canada (BoC) ont également maintenu leurs taux inchangés mercredi, mais ont adopté un ton "hawkish", se montrant prudentes face au risque que la hausse des prix du pétrole liée au conflit au Moyen-Orient ne ravive l'inflation.

"Avant le conflit au Moyen-Orient, l'activité des ménages et des entreprises était solide. Les mesures de relance prises par le gouvernement devraient soutenir l'économie", a déclaré Kazuo Ueda, gouverneur de la banque centrale nippone, lors d'une conférence de presse à l'issue de la réunion.

"Nous tiendrons compte de ces éléments pour déterminer dans quelle mesure la hausse des prix du pétrole pourrait peser sur l'économie en raison de la détérioration des termes de l'échange", a-t-il dit.

La BoJ a relevé ses taux d'intérêt pour la dernière fois en décembre, à 0,75%, leur plus haut niveau depuis trente ans, et a fait savoir qu'elle était prête à continuer d'augmenter les coûts d'emprunt si l'inflation continuait à progresser vers la cible de 2%, soutenue par des hausses salariales.

"Dans le sillage de la montée des tensions au Moyen-Orient, les marchés mondiaux ont connu une forte volatilité", a déclaré l'institution dans un communiqué, ajoutant que la hausse des prix du pétrole devrait exercer une pression à la hausse sur l'inflation des prix à la consommation.

(Leika Kihara, Makiko Yamazaki, Kantaro Komiya et Satoshi Sugiyama; version française Camille Raynaud et Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)