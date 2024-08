Japon : face au tollé, le gouvernement met fin à son programme pour inciter les femmes célibataires à s'installer et à se marier à la campagne

Avec un taux de natalité chroniquement bas, le Japon a la deuxième population la plus âgée du monde, derrière Monaco.

Plus de 4.000 dollars pour s'installer et se marier dans une zone rural ? Le gouvernement japonais a décidé de mettre fin à son programme visant à favoriser l'installation de femmes célibataires et urbaines dans les zones rurales, face au tollé provoqué.

Les autorités envisageaient d'offrir jusqu'à 4.140 dollars (600.000 yens) aux femmes pour qu'elles aillent s'installer et se marier hors de Tokyo dans le cadre d'une politique visant à redynamiser la démographie des zones rurales, ont révélé vendredi des médias locaux. Mais Hanako Jimi, ministre chargée de la revitalisation régionale, a affirmé vendredi avoir demandé aux responsables de "réexaminer" ce projet.

La révélation de ce projet par les médias cette semaine a suscité une avalanche de critiques sur les réseaux sociaux. "Ont-ils vraiment imaginé que les femmes indépendantes, motivées et éduquées vivant en ville allaient se dire : 'Quoi? Si j'épouse un homme local et que je déménage à la campagne, je toucherai 600.000 yens! Je vais le faire !'"? ... sont-ils sérieux ?", a écrit un internaute sur X.

"Ne comprennent-ils toujours pas ? Cette idée vient de gens qui ne valorisent les femmes que si elles accouchent", a posté un autre, reflétant la quasi totalité des opinions.

Huit ans de baisse des naissances

L'an dernier les naissances ont baissé dans l'archipel pour la 8ème année consécutive et leur chute a été sévère (-5,1% sur un an), tandis que le nombre de décès était deux fois supérieur à celui des naissances. Ce vieillissement accéléré de la population pose des problèmes de plus en plus importants, tels que des pénuries de main-d'œuvre dans de nombreux secteurs d'activité de la quatrième plus grande économie du monde.

En outre les jeunes femmes - plus que les jeunes hommes - quittent les villages et les petites villes dans lesquelles elles ont grandi pour rejoindre les mégapoles où elles auront de meilleures opportunités d'études et de travail.

Plus de 40% des municipalités japonaises risquent "de disparaître" à terme en raison de la baisse prévue du nombre de femmes âgées de 20 à 30 ans, selon une étude publiée en avril.