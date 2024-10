Japon: Bridgestone met fin à ses partenariats avec les Jeux olympiques et paralympiques

( AFP / THOMAS SAMSON )

Le géant japonais des pneumatiques Bridgestone a annoncé qu'il ne renouvellerait pas ses partenariats avec les Jeux olympiques et paralympiques afin de se concentrer sur les sports automobiles, après des décisions similaires des groupes nippons Toyota et Panasonic.

Bridgestone a toutefois assuré mardi qu'il "croyait toujours fermement en la vision du Comité international olympique (CIO) de +construire un monde meilleur par le sport+" et en celle du Comité international paralympique (CIP) d'un "monde inclusif grâce au sport paralympique".

"Toujours convaincue du pouvoir du sport, l'entreprise poursuivra sur cette lancée en utilisant les produits pneumatiques pour +stimuler l'innovation+", a-t-elle écrit dans un communiqué.

L'annonce de cette décision survient après celles le mois dernier des groupes japonais Panasonic et Toyota qui ont eux aussi décidé de mettre fin à leurs parrainages olympiques et paralympiques.

Le président de Toyota, Akio Toyoda, a estimé que les Jeux olympiques devenaient "de plus en plus politiques", tandis que Panasonic a évoqué des "considérations de gestion".

"La dimension commerciale des JO s'était accrue" depuis les années 1980, mais "les Jeux de Paris ont marqué un tournant pour cet événement, dont la valeur commerciale a chuté de manière spectaculaire", a estimé Munehiko Harada, professeur d'économie du sport et président de l'université de la santé et des sciences du sport d'Osaka.

"Alors que les entreprises sont sensibles aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), les scandales entourant les Jeux olympiques (comme ceux de Tokyo en 2021, NDLR) peuvent être une source de critiques de la part des actionnaires", a ajouté M. Harada, interrogé par l'AFP.

Bridgestone avait conclu des accords de parrainage avec les Jeux olympiques pour dix ans en 2014 et avec les Jeux paralympiques pour six ans en 2018, a déclaré mercredi à l'AFP un porte-parole de l'entreprise.

"La collaboration étroite avec le CIO et le CIP au cours des dix dernières années a donné lieu à des activités fructueuses qui ont aidé Bridgestone à impliquer ses employés et à renforcer les relations avec ses clients et ses partenaires dans le monde entier", a souligné le groupe dans son communiqué.

En décembre 2023, Bridgestone avait annoncé qu'il avait été désigné fournisseur de pneus du championnat du monde de Formule E à partir de 2026.

Le groupe a décrit son rôle dans le championnat de voitures électriques comme "une pierre angulaire de la stratégie mondiale durable de l'entreprise en matière de sport automobile."