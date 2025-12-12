Japon-Alerte au tsunami levée après un séisme de magnitude 6,9 dans le nord-est

(Actualisé)
Un séisme de magnitude 6,9 a secoué vendredi le nord-est du Japon, a déclaré l'agence météorologique nationale, émettant une alerte au tsunami avant de la lever.
Cette secousse, survenue à 11h44 (02h44 GMT) et initialement mesurée à une magnitude de 6,7, intervient plusieurs jours après un séisme de magnitude 7,5 dans la même région.
(Kantaro Komiya, Kiyoshi Takenaka; version française Jean Terzian)
