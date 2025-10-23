James Stone, le discret millionnaire derrière Gabriel Zucman

Il est aussi discret que généreux. Le nom de James Stone ne vous dit peut-être rien. Et pour cause : l'homme de 77 ans est très confidentiel, et son patronyme apparaît peu dans la presse française ou anglo-saxonne. Pourtant, Gabriel Zucman, dont la proposition d'impôt des ultra-riches a fait beaucoup parler ces derniers mois, lui doit beaucoup.

Car le millionnaire, dont la fortune provient de son activité dans les assurances, a fait de la recherche sur les inégalités son combat. Si bien qu’il a fondé en une décennie pas moins de treize « Stone Centers » (dotation initiale : cinq millions de dollars, renouvelables au bout de cinq ans) consacrés à celle-ci, via la formation qu’il a avec sa femme, la James M. & Cathleen D. Stone Foundation – qui explique sur son site avoir pour « mission de promouvoir une société plus informée et plus inclusive, en mettant l’accent sur la durabilité environnementale et l’atténuation des inégalités de richesse ». Ces centres sont adossés aux départements d’économie des universités les plus prestigieuses au monde comme l'université Brown, celle de Munich ou encore de Hong Kong.

C'est le troisième à avoir vu le jour, celui de Berkeley en 2019 (après celui de la City University of New York et celui d'Harvard), que Gabriel Zucman dirige, jusqu'à son retour en France en 2023... retour qui marque