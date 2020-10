Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J met en pause les essais cliniques de son vaccin potentiel contre le COVID-19 Reuters • 13/10/2020 à 08:20









J&J MET EN PAUSE LES ESSAIS CLINIQUES DE SON VACCIN POTENTIEL CONTRE LE COVID-19 (Reuters) - Johnson & Johnson a annoncé lundi avoir mis en "pause" les essais cliniques de son vaccin potentiel contre le COVID-19 à cause d'une maladie non expliquée contractée par l'un des participants. Dans un communiqué, le laboratoire américain a indiqué que la maladie du participant était en cours d'analyse et évaluée par un panel externe ainsi que par les médecins du groupe. J&J, qui doit publier mardi matin ses résultats financiers trimestriels, a indiqué que de telles pauses étaient normales lors d'essais cliniques majeurs pouvant inclure des dizaines de milliers de personnes. Le laboratoire a déclaré que la "pause" durant laquelle il va cesser d'administrer des doses du candidat-vaccin aux participants était différente de la "suspension règlementaire" demandée par les autorités sanitaires. Cette annonce survient après une démarche similaire d'AstraZeneca, qui avait suspendu en septembre les essais à grande échelle de son vaccin expérimental en raison d'une maladie inexpliquée contractée par un participant intégré à une étude en Grande-Bretagne. (Ayanti Bera à Bangalore, Deena Beasley à Los Angeles et Peter Henderson à Oakland; version française Jean Terzian)

