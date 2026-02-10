« J'avais la flemme » : la drôle de détection de Mamadou Niang avant de signer au Havre

Faites lire ça à ceux qui passent 100 détections par an. Invité dans le podcast de Zack Nani , Mamadou Niang a sorti la boîte à anecdotes. Dont une, qui fait référence à la manière dont il a été repéré par Le Havre , ce qui amorcera le début de sa carrière professionnelle. Il raconte : « Un mercredi après-midi, il y a un gars qui s’appelle Moïse, qui était dans le même collège que moi mais avec deux ans de plus, qui vient sonner chez moi. Il me dit qu’il y a un stage du HAC et qu’il mairait bien que je le fasse avec lui. Je lui dis non parce que j’avais la flemme, je veux aller jouer avec mes potes. Mais il insiste… Finalement je lui ai dit oui pour qu’il arrête de me casser les couilles ! »

Opposé à une centaine de joueurs comme lui, dans un stage composé de trois tours, Niang n’en aura besoin que d’un pour épater les recruteurs havrais : « Sauf que moi, dès la première étape, l’entraîneur des U15 Nationaux du HAC me dit que je n’ai pas besoin de revenir pour les autres et que je suis déjà pris. » Trop facile pour le Sénégalais, qui par son désintérêt pour cette chance unique a bien failli la laisser passer. « Je donne les coordonnées de ma mère, et je me barre, je rentre chez moi. Et j’oublie. Jusqu’à ce que je reçoive une convocation pour venir faire ma licence. » La suite ne s’écrira pas au Havre (seulement une saison chez les jeunes du HAC), mais à Troyes, Strasbourg puis Marseille.…

TJ pour SOFOOT.com