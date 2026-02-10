 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

« J'avais la flemme » : la drôle de détection de Mamadou Niang avant de signer au Havre
information fournie par So Foot 10/02/2026 à 21:31

« J'avais la flemme » : la drôle de détection de Mamadou Niang avant de signer au Havre

« J'avais la flemme » : la drôle de détection de Mamadou Niang avant de signer au Havre

Faites lire ça à ceux qui passent 100 détections par an. Invité dans le podcast de Zack Nani , Mamadou Niang a sorti la boîte à anecdotes. Dont une, qui fait référence à la manière dont il a été repéré par Le Havre , ce qui amorcera le début de sa carrière professionnelle. Il raconte : « Un mercredi après-midi, il y a un gars qui s’appelle Moïse, qui était dans le même collège que moi mais avec deux ans de plus, qui vient sonner chez moi. Il me dit qu’il y a un stage du HAC et qu’il mairait bien que je le fasse avec lui. Je lui dis non parce que j’avais la flemme, je veux aller jouer avec mes potes. Mais il insiste… Finalement je lui ai dit oui pour qu’il arrête de me casser les couilles ! »

Opposé à une centaine de joueurs comme lui, dans un stage composé de trois tours, Niang n’en aura besoin que d’un pour épater les recruteurs havrais : « Sauf que moi, dès la première étape, l’entraîneur des U15 Nationaux du HAC me dit que je n’ai pas besoin de revenir pour les autres et que je suis déjà pris. » Trop facile pour le Sénégalais, qui par son désintérêt pour cette chance unique a bien failli la laisser passer. « Je donne les coordonnées de ma mère, et je me barre, je rentre chez moi. Et j’oublie. Jusqu’à ce que je reçoive une convocation pour venir faire ma licence. » La suite ne s’écrira pas au Havre (seulement une saison chez les jeunes du HAC), mais à Troyes, Strasbourg puis Marseille.…

TJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Trois visages du foot français diplômés en même temps !
    Trois visages du foot français diplômés en même temps !
    information fournie par So Foot 10.02.2026 21:02 

    Ça c’est de la promo. Yohan Cabaye, Gaël Clichy et Dante ont récemment été diplômés par l’UEFA , et sont tous trois titulaires du graal pour tout technicien en Europe : la licence pro de l’instance européenne, qui leur permet désormais d’exercer les fonctions les ... Lire la suite

  • Le Paris FC se débarrasse d'un indésirable
    Le Paris FC se débarrasse d'un indésirable
    information fournie par So Foot 10.02.2026 20:43 

    Reconversion à venir chez Larousse ? Artisan de la montée en Ligue 1 du Paris FC la saison dernière, Nouha Dicko vivait une saison compliquée dans l’élite, se contentant de bouts de matchs (66 minutes de jeu cette saison). En tribunes depuis décembre, l’attaquant ... Lire la suite

  • La chasse aux pin's, épreuve non-officielle des Jeux olympiques
    La chasse aux pin's, épreuve non-officielle des Jeux olympiques
    information fournie par AFP Video 10.02.2026 18:11 

    Les premiers attendent depuis près de trois heures. A quelques centaines de mètres de la cathédrale de Milan, 250 pin's sont distribués gratuitement, un événement qui attire les foules.

  • Michele Kang s'intéresse à un nouveau club
    Michele Kang s'intéresse à un nouveau club
    information fournie par So Foot 10.02.2026 17:53 

    Encore un autre. Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo , Michele Kang, la présidente de l’Olympique lyonnais, serait en passe de s’offrir un nouveau club féminin espagnol pour sa multipropriété. L’Américaine de 66 ans dirige la section féminine de l’OL Lyonnes ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank