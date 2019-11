J'ai testé la transe chamanique

« J'ai vu des choses... rondes », voilà ce que l'on avoue, un peu dans la gêne, à l'issue de notre première prise de contact avec la transe chamanique. Un « état modifié de conscience », comme disent les spécialistes, dans lequel on a encore vu apparaître une sorte de tunnel, avec des anneaux, comme un ?sophage, puis le plancher de la gueule d'un requin. « Il y a aussi eu un ?il de requin, son regard, fixe », poursuit-on en relevant que cette dernière image est davantage un souvenir, lors d'une plongée en vacances, plutôt qu'une création de l'esprit. « Intéressant », rebondit Claire Barré. « Il est possible que ce soit votre animal-totem, qui apparaît généralement lors des premières transes. »La femme fluette, souriante, cheveux non teints et tatouages apparents a accepté de nous recevoir dans son salon, comme elle ne le fait que pour les intimes. Un échange précède cette séance d'initiation. Autour d'un thé, elle nous livre le déroulé de ce à quoi l'on va bientôt être soumise. Mais aussi son parcours à elle, scénariste et romancière arrivée au chamanisme en voyant apparaître un Indien au beau milieu de sa cuisine... À la suite de cet épisode (qui rappelle l'étrange film de Jim Jarmush, Dead Man, avec Johnny Depp, lui fait-on remarquer), plutôt que de filer à Saint-Anne, Barré est partie en quête du sens de cette vision. C'est-à-dire à la recheche de l'identité de l'Indien, Sitting-bull, et de résoudre la...