« J'adore l'inflation », déclare Trump alors que les prix grimpent en raison de la guerre avec l'Iran

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* Trump affirme que l'inflation baissera une fois la guerre avec l'Iran terminée, invoquant les perturbations de l'approvisionnement en pétrole

* Les républicains craignent que le contrecoup de l'inflation ne nuise à leurs perspectives pour les élections de mi-mandat

* Les analystes préviennent que les chocs sur les prix du pétrole pourraient persister même si le détroit d'Ormuz rouvre

par Bo Erickson et Susan Heavey

Mercredi, le président Donald Trump a semblé se réjouir des données indiquant que l'inflation avait augmenté de plus de 4 % , déclarant aux journalistes qu'il « adorait » l'inflation et réitérant sa conviction que les prix baisseraient dès la fin de la guerre en Iran. Interrogé sur les données du gouvernement américain indiquant que l'inflation à la consommation avait augmenté à son rythme le plus rapide depuis trois ans en mai, et sur la question de savoir si cela pourrait nuire à ses collègues républicains à quelques mois seulement des élections de mi-mandat de novembre, Trump a déclaré: « J'adore l'inflation. »

Le président a ensuite expliqué comment il avait donné son feu vert à un plan visant à faire passer secrètement des pétroliers par le détroit d’Ormuz, en raison des craintes liées à la hausse des coûts et à l’inflation croissante. « Cela en valait la peine pour moi », a déclaré Trump à propos de son calcul, qualifiant l’opération de succès.

« Quand ce sera fini, vous verrez le prix du pétrole redescendre à son niveau d’avant », a déclaré Trump à propos de la guerre plus large. « Il va baisser. Il va s’effondrer comme une pierre. »

Trump a qualifié la guerre contre l’Iran de « détour » et l’a présentée comme une question de sécurité nationale, la fermeture par Téhéran de cette voie maritime stratégique ayant fait grimper le coût de l’essence, des engrais et d’autres marchandises, contribuant ainsi à l’inflation.

La hausse des prix pourrait également empêcher la Réserve fédérale américaine de baisser ses taux d’intérêt, ce qui permettrait de réduire les coûts d’emprunt, comme l’a réclamé Trump depuis son retour au pouvoir l’année dernière. Les républicains cherchent à conserver le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat américains, mais craignent qu’un retour de bâton des consommateurs ne donne les rênes aux démocrates, le coût de la vie restant une préoccupation majeure pour les électeurs. Trump lui-même a remporté l'élection présidentnelle de 2024 en grande partie grâce à sa promesse de réduire l'inflation, mais a depuis vu sa cote de popularité , notamment concernant sa gestion du coût de la vie, chuter à son plus bas niveau depuis le début de sa carrière politique. Les efforts visant à rouvrir le détroit d'Ormuz au trafic de pétroliers pour acheminer des marchandises sont pour l'instant au point mort, les dirigeants du secteur et les analystes avertissant que les semaines à venir pourraient connaître un nouveau choc pétrolier suffisamment grave pour ébranler l'ensemble des marchés financiers. Même si Trump et Téhéran parviennent bientôt à un accord, il faudra probablement des mois pour que les approvisionnements reprennent, les perturbations devant se poursuivre jusqu’en 2026 . Et si les Américains sont peut-être mieux protégés des chocs pétroliers que d’autres nations, la hausse persistante des prix de l’énergie pourrait, à terme, peser sur les dépenses de consommation.

Le mois dernier , Trump a déclaré que les difficultés financières des Américains n’étaient pas un facteur déterminant dans sa volonté de conclure un accord, alors même qu’il menaçait de lancer de nouvelles attaques contre l’Iran: « Je ne pense pas à la situation financière des Américains. Je ne pense à personne. Je ne pense qu’à une chose: nous ne pouvons pas laisser l’Iran se doter de l’arme nucléaire. »