Italie: Wizz Air sanctionnée pour la promotion trompeuse d'un abonnement annuel

L'Autorité italienne de la concurrence a infligé une amende de 500.000 euros à la compagnie aérienne Wizz Air qui, dans la promotion d'un abonnement annuel présenté comme "illimité", n'a pas fourni les "informations adéquates" sur "les limitations de l'offre", selon un communiqué vendredi.

Les "informations précontractuelles fournies aux consommateurs" sur les caractéristiques de l’abonnement "Wizz All You Can Fly" - permettant pour 599 euros par an de voyager à tarif fixe sur toutes les lignes internationales opérées par la compagnie hongroise à bas coût - apparaissaient "insuffisantes et ambiguës", a jugé l'Autorité italienne de la concurrence (AGCM).

"Dans ses campagnes promotionnelles, Wizz Air présentait le service comme un abonnement illimité, omettant de fournir des informations adéquates et actualisées sur les limitations d'utilisation", en particulier concernant "les périodes de réservation pour chaque vol" ou encore "le nombre et le type de sièges disponibles pour les abonnés sur chaque vol", ajoute le communiqué.

L'Autorité italienne de la concurrence a également constaté que "certaines clauses de la version originale des conditions générales étaient abusives".

"Elles accordaient à Wizz Air le droit de modifier les conditions du service ou d’en interrompre purement et simplement la fourniture, sans justification ni garantie de protection adéquate du consommateur", a précisé l'AGCM.