Italie-Verdict attendu dans le procès de l'effondrement du pont Morandi à Gênes

par Emilio Parodi

Le verdict dans le procès de 57 personnes, dont l'ancien administrateur délégué d'Atlantia Giovanni Castellucci, pour l'effondrement meurtrier du pont Morandi à Gênes en 2018, est attendu jeudi.

Le pont Morandi, exploité par la filiale autoroutière Autostrade per l'Italia (Aspi) d'Atlantia, s'est effondré le 14 août 2018, provoquant la mort de 43 personnes, une catastrophe qui a mis en lumière l'état de délabrement de certaines infrastructures en Italie.

L'effondrement du pont Morandi a également déclenché un conflit entre Atlantia, contrôlée par la famille Benetton, et le gouvernement italien.

Ce litige s'est clos par la vente de la participation majoritaire d'Atlantia dans Autostrade à l'organisme public Cassa Depositi e Prestiti (CDP) et à des investisseurs associés.

Les procureurs ont réclamé des peines de prison allant de deux ans et quatre mois à 18 ans et demi d'incarcération pour les charges les plus lourdes.

Autostrade et sa société soeur SPEA ne sont plus poursuivies, les deux entreprises ayant conclu un accord financier en 2022.

(Rédigé par Keith Weir; version française Camille Raynaud)