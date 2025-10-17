Italie-Une bombe explose devant le domicile d'un célèbre journaliste d'investigation

par Giulia Segreti et Alvise Armellini

Une bombe a explosé jeudi en fin de journée devant le domicile du célèbre journaliste d'investigation italien Sigfrido Ranucci, sans faire de blessé, a rapporté vendredi le journaliste et une enquête a été ouverte par les procureurs anti-mafia selon l'agence de presse Ansa.

Le journaliste a déclaré que l'explosif rudimentaire, d'un poids d'environ un kilogramme, a été placé devant le portail de sa maison à Campo Ascolano, à environ 30 kilomètres au sud de Rome.

L'engin a explosé à 22h17, environ 20 minutes après le retour à la maison du journaliste, et a détruit deux voitures, l'une appartenant à Sigfrido Ranucci et l'autre à sa fille.

Aucun blessé n'a été déploré. "Mis à part le choc, tout va bien", a déclaré Sigfrido Ranucci.

L'agence de presse Ansa a déclaré que les procureurs anti-mafia avaient ouvert une enquête pour dommages criminels avec circonstances aggravantes liées à des méthodes mafieuses.

Sigfrido Ranucci, présentateur de l'émission hebdomadaire "Report" du groupe audiovisuel public italien la Rai, est sous protection policière depuis des années. Le journaliste italien a déclaré que sa rédaction et lui-même avaient régulièrement reçu des menaces de toutes sortes, y compris des balles par courrier.

Plus tôt cette semaine, la fédération italienne des journalistes FNSI a déclaré que 81 journalistes avaient été victimes d'actes d'intimidation, dont 16 cas d'agression physique, au cours du premier semestre 2025, contre 46 au cours de la même période en 2024.

SOUTIEN DE GIORGIA MELONI, VÉHICULE BLINDÉ

La présidente du Conseil italien Giorgia Meloni a condamné cet "acte grave d'intimidation", ajoutant que "la liberté et l'indépendance de l'information sont des valeurs essentielles de nos démocraties, que nous continuerons à défendre."

Le ministre de l'Intérieur, Matteo Piantedosi, a déclaré que l'escorte policière de Sigfrido Ranucci serait renforcée. Le journaliste a déclaré séparément qu'il recevrait une voiture blindée.

De son côté, la Fédération internationale des journalistes a jugé cette attaque à la bombe "particulièrement troublante", rappelant qu'elle coïncide avec l'anniversaire de l'assassinat en 2017 de la journaliste anticorruption Daphne Caruana Galizia à Malte.

"(Nous) condamnons fermement la tentative de meurtre d'un journaliste, qui constitue une attaque directe contre la liberté des médias, et appelons de toute urgence à ce qu'une enquête approfondie soit menée afin que les auteurs soient identifiés et traduits en justice", a déclaré l'organisation.

"Report", célèbre émission de journalisme d'investigation d'Italie, s'est souvent heurtée au gouvernement. L'émission a été poursuivie en justice par plusieurs alliés de Giorgia Meloni, dont le ministre des Finances Giancarlo Giorgetti, le ministre de l'Industrie Adolfo Urso et son chef de cabinet Gaetano Caputi.

(Rédigé par Giulia Segreti et Alvise Armellini ; version française Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)