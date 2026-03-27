Italie: reprise des exportations vers les Etats-Unis en février

( AFP / DAMIEN MEYER )

Les exportations italiennes vers les Etats-Unis se sont reprises au mois de février (+9,6% sur un an) après une baisse en janvier, a indiqué vendredi l'Institut national des statistiques (Istat).

Dans un contexte de droits de douane fluctuants, "la dynamique des exportations vers les États-Unis reste élevée, mais la croissance est concentrée dans la pharmacie et les autres moyens de transport" (que l'automobile), a précisé l'Istat dans un communiqué.

Les Etats-Unis sont le principal marché de l'Italie en dehors de l'UE, avec 10,8% de la valeur exportée.

Les importations depuis les Etats-Unis ont aussi fortement rebondi en février (+40,4% sur un an), a indiqué l'Istat sans plus de détails.

Globalement, les exportations vers des pays hors Union européenne ont augmenté en février(+4,9% sur un mois, +2,5% sur un an), notamment à cause de ventes exceptionnelles de navires, et après un mois de janvier en baisse.

La hausse des exports vers la Suisse, les Etats-Unis et les pays producteurs de pétrole (OPEC) a plus que compensé en février une baisse vers la Turquie et le Royaume-Uni.

Les importations se sont reprises sur un mois (+8,5%) mais reculent légèrement sur un an (-0,4%).

Juste avant la guerre au Moyen-Orient, une nette baisse des achats d'énergie a été compensée sur un an par une forte hausse des biens de consommation non durables, précise l'Istat.

Les importations depuis les pays de l'OPEC ont ainsi nettement baissé tandis qu'elles ont augmenté depuis la Chine.