Italie: nouvelle baisse de la confiance des consommateurs en octobre

( AFP / FILIPPO MONTEFORTE )

L'indice de confiance des consommateurs en Italie a continué de baisser pour le deuxième mois consécutif en octobre, tandis que la confiance des entreprises a légèrement rebondi, a indiqué jeudi l'Institut national des statistiques (Istat).

Le climat de confiance des entreprises a progressé de 95,9 en septembre à 96,6 en octobre, "principalement tiré par la performance positive du secteur des services de marché et, dans une moindre mesure, par celui de la construction", note l'Istat dans un communiqué.

En revanche, "des signaux négatifs apparaissent surtout dans le commerce de détail, où les opinions sur les ventes mettent en évidence une nette détérioration par rapport à la précédente enquête", poursuit l'Institut.

L’indice de confiance des consommateurs, indicateur basé comme pour les entreprises sur des sondages effectués en début de mois, a lui reculé pour le deuxième mois consécutif, passant de 91,2 à 90,3.

Il avait précédemment enregistré trois mois de hausse d'affilée.

"En ce qui concerne les consommateurs, l’évolution défavorable du climat de confiance est essentiellement influencée par la forte dégradation des évaluations de la situation économique générale, des anticipations concernant le chômage et de celles relatives à l’opportunité d’effectuer des achats de biens durables dans la phase actuelle", relève l'Istat.