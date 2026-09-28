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Italie : nette hausse des exportations en août hors UE
information fournie par Boursorama avec AFP 28/09/2026 à 15:18

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Les exportations italiennes ont fortement augmenté en août sur un an (+16,1%), notamment vers la Suisse et les Etats-Unis, a indiqué lundi l'Institut national des statistiques (Istat).

( AFP / ANDREAS SOLARO )

( AFP / ANDREAS SOLARO )

Les exportations sont tirées "surtout par la hausse des ventes de biens intermédiaires et de biens d'équipement", a indiqué l'Istat dans un communiqué.

Si les données précises doivent être publiées dans un deuxième temps, les exportations vers la Suisse concernent notamment les lingots d'or, tandis que vers les Etats-Unis ce sont les médicaments qui ont connu une accélération.

L'augmentation similaire des importations en août (+17,2% sur un an) s'explique pour plus de la moitié par l'augmentation des achats d'énergie, souligne l'Istat, notamment depuis les pays de l'Opep (l'Organisation des pays exportateurs de pétrole).

Au cours des huit premiers mois de l'année 2026, la croissance des exportations vers les pays hors UE (+5,8%) a été inférieure à celle des importations (+6,4%).

L'excédent commercial avec les pays hors UE (+33,2 milliards d'euros) est ainsi en légère hausse par rapport aux huit premiers mois de 2025 (+32,4 milliards).

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