Italie: nette baisse du climat de confiance en avril

( AFP / DAMIEN MEYER )

Le climat de confiance des consommateurs comme des entreprises a nettement baissé en Italie au mois d'avril, a indiqué mercredi l'Institut des statistiques (Istat), dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient.

Ces indicateurs basés sur des sondages effectués en début de mois indiquent une baisse de la confiance pour les consommateurs de 92,6 en mars à 90,8 en avril, et de 97,3 à 95,2 pour les entreprises.

"Chez les consommateurs, on observe une détérioration généralisée des opinions, en particulier de celles concernant la situation économique du pays", a précisé l'Istat dans un communiqué. Seul le jugement sur les opportunités actuelles d'épargner rebondit fortement.

S’agissant des entreprises, le repli apparaît plus marqué dans les services marchands et dans la construction. Dans l’industrie manufacturière, tant les jugements sur les carnets de commandes que les anticipations de production se dégradent, tandis que les stocks sont jugés inchangés.

Dans la construction, tant les jugements sur les commandes et/ou les plans de construction que les anticipations en matière d’emploi sont en baisse.

Seul le commerce de détail évolue à contre-courant, la confiance progressant dans la grande distribution.