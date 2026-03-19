Italie-Mort à 84 ans du fondateur de la Ligue du Nord Umberto Bossi

Le fondateur de la Ligue du Nord Umberto Bossi, qui a bousculé le paysage politique italien dans les années 1990, est mort à l'âge de 84 ans à Varese dans le nord de l'Italie, a-t-on appris auprès de ses proches et de son parti.

"Umberto Bossi, par son engagement politique, a marqué une étape importante de l'histoire italienne et a contribué de manière fondamentale à la formation du premier centre-droit", a déclaré la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, sur X.

Pour ses partisans, souvent fervents, Umberto Bossi incarnait le protecteur intrépide des Italiens du Nord. Pour ses détracteurs, celui qui avait dit lors d'un rassemblement en 1997 vouloir "se torcher le cul avec le drapeau italien" s'apparentait à un raciste grossier et incendiaire.

Partisan de la sécession de la riche Italie du Nord contre les "voleurs" de Rome, hostile aux migrants et à l'Union européenne, Umberto Bossi avait fondé la Ligue du Nord en 1989, dénonçant la corruption dans la capitale avant d'être lui-même rattrapé, avec sa famille, par un scandale de détournement de fonds et de démissionner de la tête du parti en 2012.

Reconnu coupable de fraude en 2017, il avait été condamné à deux ans et trois mois de prison, mais le verdict avait été annulé en 2019, la Cour suprême ayant estimé que les faits étaient prescrits.

Son alliance improbable avec Silvio Berlusconi avait permis au magnat des médias de se hisser au pouvoir quelques mois seulement après son entrée en politique, en 1994.

Au fil des années, la Ligue du Nord a peu à peu abandonné son dessein sécessionniste et sous l'impulsion de son dirigeant actuel Matteo Salvini, allié de Giorgia Meloni, a abandonné le terme "Nord" afin d'affirmer ses ambitions à l'échelle nationale, malgré l'opposition virulente d'Umberto Bossi.

(Jean-Stéphane Brosse pour la version française)