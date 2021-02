Italie : mission impossible pour Mario Draghi ?

La tâche de Mario Draghi à la tête d'un gouvernement d'union nationale, est délicate, contrer une récession historique grâce à l'argent du plan de relance de l'UE. (© AFP)

À la tête d'une coalition, le nouveau Premier ministre italien doit remettre le pays sur les rails.

«Bonjour, Monsieur Draghi. Votre mission, si toutefois vous l'acceptez, consiste à sauver l'Italie de la crise économique, en utilisant l'argent du plan de relance à des fins productives et en menant à bien les réformes structurelles. Bonne chance !» Mario Draghi n'est pas Jim Phelps.

Nous ne sommes pas dans un énième épisode de cette série télévisée d'anthologie, mais cela y ressemble étrangement, tant la tâche du nouveau gouvernement - le 7e en une décennie et le 67e depuis 1946 - conduit par l'ancien président de la Banque centrale européenne s'annonce délicate.

«L'homme malade de l'Europe»

Après des années de croissance faible, entretenue par des problèmes persistants de compétitivité et une dette publique hypertrophiée, l'Italie est devenue «l'homme malade de l'Europe», en lieu et place de la Grèce. Et la crise sanitaire n'a rien arrangé. En étant le premier pays touché par la pandémie dans la zone euro (avec 94.000 décès), l'Italie a vu son économie subir une récession historique de 8,9% en 2020, selon une première estimation, la pire du Vieux Continent derrière l'Espagne (-11%).

Après la démission de Giuseppe Conte, très critiqué pour sa gestion de la crise et la concentration des pouvoirs entre ses mains, Mario Draghi reprend donc le flambeau au Palazzo Chigi, siège du gouvernement, auréolé par son sauvetage de