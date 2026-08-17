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Italie-Matteo Salvini devrait envisager de démissionner pour relancer la Ligue - responsable du parti
information fournie par Reuters 17/08/2026 à 09:13
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Matteo Salvini devrait envisager de démissionner de son poste de chef de la Ligue du Nord, parti de droite populiste membre de la coalition de droite dure au pouvoir en Italie, afin d'essayer d'enrayer le déclin de la "Lega" dans les sondages, a déclaré lundi un haut responsable du parti.

D'après les dernières enquêtes d'opinion, le soutien dont bénéficie la Ligue auprès des électeurs est tombé à environ 6%, alors qu'il avait atteint un pic supérieur à 34% en 2019. Aux élections législatives de 2022, le parti avait glané 8,7% contre 17,4% lors du scrutin en 2018.

Les prochaines élections législatives en Italie sont prévues au plus tard à la fin de l'année prochaine.

Attilio Fontana, président de la Ligue pour la région de Lombardie, a déclaré au quotidien Corriere della Sera que le parti devait "trouver un moyen de sortir de ce déclin et parvenir à une solution qui fonctionne non seulement pour la Ligue mais aussi pour l'ensemble de la coalition".

Interrogé sur la question de savoir si Matteo Salvini doit être remplacé, Attilio Fontana a répondu que "rien ne doit être exclu, la Ligue ne craint pas le renouveau".

Le mécontentement à l'égard de Matteo Salvini ne cesse de croître au sein de la Ligue du Nord, mais Attilio Fontana est le premier haut responsable à suggérer ouvertement qu'il faudrait envisager un changement de direction.

Matteo Salvini est vice-président du Conseil des ministres et ministre des Infrastructures et de la Mobilité durable dans le gouvernement de Giorgia Meloni.

"Nos membres, tant en Lombardie que dans tout le Nord, sont à l'écoute de la population et nous font part d'un certain mécontentement", a dit Attilio Fontana au Corriere della Sera.

(Gavin Jones, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Tangi Salaün)

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1 commentaire

  • 09:54

    Lepen est l'allie de Salvini (qui déteste la France), et est méprisée par Meloni.., l'extrême droite est toujours très compliquée...

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