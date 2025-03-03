Italie: les exportations poussées par les produits pharmaceutiques en 2025 (+3,3%)

( AFP / DAMIEN MEYER )

Les exportations italiennes ont progressé de 3,3% en valeur en 2025, poussées notamment par les produits pharmaceutiques, selon les données publiés mardi par l'Institut national des statistiques (Istat).

Après une baisse de 0,5 en 2024, les exportations ont nettement augmenté vers la Suisse (16,3%), les pays du Sud-est asiatique, la Pologne, mais aussi la France et l'Espagne.

L'Italie a également augmenté ses importations en 2025 (+3,1%), notamment de produits pharmaceutiques depuis les Etats-Unis, la Chine ou les Pays-Bas, mais aussi de produits agricoles en provenance de France.

Le pays a cependant limité ses importations (en valeur) de pétrole et de gaz, grâce aussi à la baisse du coût de ces énergies.

L'Italie, deuxième exportateur européen derrière l'Allemagne, a ainsi amélioré sa balance commerciale, avec un excédent de 50,7 milliards d'euros en 2025, contre 48,3 milliards en 2024.

Le déficit a cependant explosé avec la Chine, à hauteur de plus de 46 milliards d'euros, avec près de 10 milliards d'augmentation en 2025: les exportations de mode et de voitures vers la Chine baissent, tandis que les importations de produits pharmaceutiques et chimiques, de textiles, de voitures et de machines-outils ont nettement augmenté.

Les exportations italiennes vers les Etats-Unis, premier partenaire de l'Italie (hors Union européenne), ont augmenté de 7,2% en 2025 malgré l'agitation autour des droits de douane mis en place par le président Donald Trump.

Les importations depuis les Etats-Unis ont également augmenté de 35,9%, notamment concernant les produits pharmaceutiques et le gaz naturel, pour un excédent commercial bilatéral de 34,2 milliards d'euros vis-à-vis des Etats-Unis.