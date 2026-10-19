Italie-Les boutiques de Milan ont fermé plus tôt, craintes de nouveaux pillages

(Actualisé tout du long)

Les magasins du centre de Milan ont fermé plus tôt que d'habitude lundi et ont barricadé leurs vitrines, craignant de nouveaux troubles après deux jours de manifestations au cours desquels des groupes de personnes cagoulées se sont affrontés avec la police, ont pillé des magasins et saccagé des biens.

La plupart des boutiques de luxe de la Via Montenapoleone, où sont implantées des marques telles que Chanel, Tiffany et Dior, ont retiré leurs articles de vitrine par mesure de précaution.

La police italienne a interpellé 271 individus lors des troubles survenus dimanche à Milan, ont déclaré lundi les autorités, après des violences en marge d'une deuxième journée de manifestations contre la dégradation des services publics et la hausse du coût de la vie.

Des enseignes de sport telles que Decathlon et Arc'teryx ou encore celle de téléphonie Vodafone ont été pillées, au cours de ces vioolences, selon des images diffusées à la télévision.

Parmi les personnes emmenées au poste de police, trente-deux ont été placées en garde à vue, dont vingt-trois mineurs et treize ressortissants étrangers. Vingt-huit autres individus ont été déférés devant les autorités judiciaires.

Ces incidents font suite à des affrontements similaires survenus samedi dans des villes du nord, notamment Bologne, Brescia, Bergame et Turin, où vingt-huit manifestants ont été arrêtés, selon la police.

La présidente du Conseil Giorgia Meloni, dont la coalition de droite est, selon les sondages, loin d'être donnée favorite pour les élections nationales de 2027, a condamné ces violences et a présidé lundi une réunion avec ses ministres et les responsables de la sécurité afin d’examiner la situation.

Le gouvernement prévoit d’adopter des mesures proposées par la police visant à prévenir et à lutter contre de telles flambées de violence, a déclaré une source gouvernementale, ajoutant que ces propositions seraient soumises lors d’une réunion du Conseil des ministres prévue mardi.

Selon le Corriere della Sera, Giorgia Meloni envisage ainsi de rallonger la détention préventive pour les mineurs et de sévir contre les gangs de jeunes.

(Rédigé par Sara Rossi et Cristina Carlevaro; Version français Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)