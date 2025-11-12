Italie: léger rebond de la production industrielle en septembre

( AFP / MARCO BERTORELLO )

La production industrielle italienne a légèrement rebondi en septembre (+1,5% sur un an) après un mauvais mois d'août (-2,4%), notamment dans les secteurs électronique et alimentaire, a indiqué mercredi l'Institut national des statistiques (Istat).

La production reste cependant en baisse sur le trimestre juillet-septembre (-0,5%) par rapport au trimestre précédent, note l'Istat dans un communiqué.

L'économie italienne avait évité de peu la récession au troisième trimestre, avec un produit intérieur brut (PIB) stationnaire par rapport au deuxième trimestre.

L'économie a freiné dans l'industrie, mais elle a accéléré dans les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche, et stagné dans les services.

Au mois de septembre, une croissance de la production a été constatée dans "tous les secteurs", selon l'Istat, notamment dans les biens de consommation (+2,3%) et les biens intermédiaires (+1,3%).

Dans le détail, la fabrication de produits électroniques et d'ordinateurs croît de 12,3%, l'industrie alimentaire, la production de boissons et de tabac de 9,2%, et les produits pharmaceutiques (+3,8%).

L'industrie textile accuse quant à elle une nette baisse sur un an (-4,4%). Les représentants du secteur doivent présenter courant décembre un plan stratégique pour faire rebondir la mode, secteur essentiel qui représente 5% du PIB italien.

L'industrie du bois et du papier est aussi en nette baisse (-4,1%), ainsi que la fabrication de produits chimiques (-4%).

L'Italie vise toujours une croissance de 0,5% de son PIB pour l'année 2025.