Italie: le taux de chômage rebondit en juin, à 5,7%

( AFP / DAMIEN MEYER )

Le taux de chômage a rebondi en Italie au mois de juin, à +5,7%, selon une première estimation publiée jeudi par l'Institut national des statistiques (Istat).

L'Istat avait annoncé en mai que le taux de chômage avait atteint son plus bas niveau historique, à 5%, avant de le réviser à la hausse, à 5,3%.

L'économie italienne a connu une timide croissance de son produit intérieur brut (PIB) au deuxième trimestre (+0,2%) et reste marquée par des problèmes de productivité et un haut nombre d'inactifs.

En juin, le nombre de personnes en recherche d'emploi a progressé de +7,2% sur un mois, une hausse concernant toutes les classes d'âge, hommes et femmes confondus.

Le taux de chômage a ainsi gagné 0,4 point sur un mois, tandis que celui des jeunes à augmenté de 1,5 point, à +18,4%.

Sur un an en revanche, le nombre de personnes au chômage a baissé de 3,6% (-54.000 personnes), de même que celui des inactifs de 15 à 64 ans (-0,7 %, soit -92.000 personnes). Le taux de chômage a diminué de 0,2 point par rapport à juin 2025, où il s'établissait à +5,9%.

Sur un an, le nombre de personnes actives a progressé (+0,5 %, +131.000) en juin, une hausse concernant les deux sexes ainsi que les groupes d'âge 25-34 ans et 50 ans ou plus, alors que l'emploi a diminué parmi les 15-24 ans et les 35-49 ans.

Les chômeurs sont définis comme les personnes sans emploi âgées de 15 à 74 ans qui ont effectué au moins une démarche active de recherche de travail au cours des quatre semaines précédentes.