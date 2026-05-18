Italie: Le suspect de l'attaque de Modène n'a aucun lien avec des groupes terroristes

Le ministre italien de l'Intérieur Matteo Piantedosi à la Villa Doria Pamphili, à Rome, Italie
L'homme qui a percuté samedi des piétons en voiture à Modène, dans le nord de l'Italie, ne semble avoir aucun lien avec des groupes terroristes a déclaré lundi le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Piantedosi.
Au moins huit personnes ont été blessées, dont quatre grièvement, dans l'attaque perpétrée par Salim El Koudri un Italien de 31 ans d'origine marocaine.
Après avoir foncé dans la foule, le conducteur a tenté de s'enfuir et a poignardé l'une des trois personnes qui ont essayé de l'arrêter, avant d'être interpellé par la police.
"À ce stade, rien n’indique une radicalisation islamiste structurée et il ne semble pas être lié à des réseaux de propagande fondamentaliste", a déclaré Matteo Piantedosi au sujet de l'auteur de l'attaque, dans un entretien au quotidien Il Giornale.
Le ministre a ajouté que l'examen du téléphone de Salim El Koudri "n'a pour l'instant révélé aucun élément correspondant au profil type d'un terroriste planifiant des actes violents".
Il a ajouté que l'auteur de l'attaque, né et élevé en Italie, avait été diagnostiqué comme souffrant d’un "trouble de la personnalité schizoïde" et avait "exprimé du ressentiment et du mécontentement à l’égard de son travail et de sa condition sociale".
Le parti d'extrême droite italien La Ligue, membre de la coalition au pouvoir, a intensifié sa rhétorique anti-immigrés depuis l'incident de samedi.
(Rédigé par Gianluca Semeraro; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
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