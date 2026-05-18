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Italie: Le suspect de l'attaque de Modène n'a aucun lien avec des groupes terroristes
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 13:27

Le ministre italien de l'Intérieur Matteo Piantedosi à la Villa Doria Pamphili, à Rome, Italie

Le ministre italien de l'Intérieur Matteo Piantedosi à la Villa Doria Pamphili, à Rome, Italie

L'homme qui ‌a percuté samedi des piétons en voiture à Modène, dans ​le nord de l'Italie, ne semble avoir aucun lien avec des groupes terroristes a déclaré lundi le ministre italien ​de l'Intérieur, Matteo Piantedosi.

Au moins huit personnes ont été blessées, dont quatre ​grièvement, dans l'attaque perpétrée par ⁠Salim El Koudri un Italien de 31 ans ‌d'origine marocaine.

Après avoir foncé dans la foule, le conducteur a tenté de s'enfuir et a poignardé ​l'une des trois ‌personnes qui ont essayé de l'arrêter, avant ⁠d'être interpellé par la police.

"À ce stade, rien n’indique une radicalisation islamiste structurée et il ne semble pas être ⁠lié à ‌des réseaux de propagande fondamentaliste", a déclaré Matteo ⁠Piantedosi au sujet de l'auteur de l'attaque, dans ‌un entretien au quotidien Il Giornale.

Le ministre a ⁠ajouté que l'examen du téléphone de Salim El ⁠Koudri "n'a pour ‌l'instant révélé aucun élément correspondant au profil type d'un terroriste ​planifiant des actes violents".

Il ‌a ajouté que l'auteur de l'attaque, né et élevé en Italie, avait été ​diagnostiqué comme souffrant d’un "trouble de la personnalité schizoïde" et avait "exprimé du ressentiment et du mécontentement à ⁠l’égard de son travail et de sa condition sociale".

Le parti d'extrême droite italien La Ligue, membre de la coalition au pouvoir, a intensifié sa rhétorique anti-immigrés depuis l'incident de samedi.

(Rédigé par Gianluca Semeraro; version française Etienne Breban, édité ​par Augustin Turpin)

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