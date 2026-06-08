Italie-Le parti Futur national, nouveau caillou dans la botte de Meloni

par Crispian Balmer et Angelo Amante

Quatre mois seulement après la fondation de son parti d'extrême droite Futur national (Futuro Nazionale), Roberto Vannacci, ancien général devenu eurodéputé, met déjà des bâtons dans les roues de Giorgia Meloni, présidente du Conseil italien.

Fondé par Roberto Vannacci après son départ de la Ligue du nord - un parti d'extrême droite au sein de la coalition au pouvoir - Futur national dit rassembler près 100.000 partisans.

Crédité d'environ 4% des intentions de vote, et ne cessant de progresser, le parti eurosceptique et pro-russe se présente comme un parti nationaliste intransigeant et accuse Giorgia Meloni de faire preuve de laxisme.

Si sa taille et son poids actuel peuvent sembler modestes, ses résultats électoraux lors des élections législatives de 2027 pourraient être déterminants pour l'actuelle présidente du Conseil.

Cherchant à remporter un second mandat au terme d'une élection qui s'annonce serrée, Giorgia Meloni fait face à un dilemme. Doit-elle accueillir Futur national dans ses rangs, au risque de faire fuir ses partisans les plus modérés, ou le rejeter, en espérant que son élan s'essouffle ?

"Nous représentons cette droite qui n’est ni fanée, ni hésitante, ni craintive", a déclaré Roberto Vannacci à un groupe de journalistes étrangers plus tôt cette année après avoir quitté la Ligue du nord, dirigée par le vice-Premier ministre Matteo Salvini.

"De nombreuses positions adoptées au cours des trois dernières années par ce gouvernement (...) ont révélé une droite craintive", a-t-il ajouté, affirmant que Giorgia Meloni s’était montrée faible face à Bruxelles et n’avait pas réussi à lutter contre la criminalité.

Le parti Futur national sera officiellement inauguré ce weekend.

MELONI ET SALVINI DOUBLÉS À DROITE

Roberto Vannacci, 57 ans, s’est fait connaître il y a trois ans en publiant un livre promouvant, selon l'auteur, les valeurs italiennes traditionnelles tout en dénigrant les personnes LGBTQ, les migrants et les féministes.

Le ministre de la Défense, Guido Crosetto, a déclaré que ce livre jetait le discrédit sur l’armée.

Roberto Vannacci, qui avait occupé le poste d’attaché de défense de l’Italie en Russie entre 2020 et 2022, a été suspendu de ses fonctions après cette publication.

Mais Matteo Salvini, séduit par le charisme de droite de l'ancien général, l'a accueilli au sein de la Ligue du Nord, lui offrant ainsi le tremplin dont il avait besoin pour remporter les élections au Parlement européen en 2024.

Propulsé sur le devant de la scène, Roberto Vannacci a ainsi été en position de se constituer une solide base de partisans, jouant de sa propre personnalité.

Il fait depuis février cavalier seul, doublant sur leur droite à la fois Matteo Salvini et Giorgia Meloni.

"Salvini espérait tirer parti de la popularité de Vannacci, mais cela s'est terriblement retourné contre lui", a noté Sofia Ventura, professeure de sciences politiques à l'université de Bologne.

"Salvini va désormais devoir adopter des positions plus radicales pour éviter d’être devancé. C’est un problème pour Meloni, qui pourrait également se sentir contrainte de suivre la même voie", observe-t-elle également.

Un sondage publié vendredi plaçait Futur national à 4,6% des intentions de vote, talonnant la Ligue du nord, à 5,8%.

Le même sondage montrait une alliance informelle de partis de centre-gauche légèrement devant le bloc de Giorgia Meloni.

RECRUTEMENTS AU SEIN DE LA COALITION MELONI

Aucun des partis de la coalition de Giorgia Melon n’a pour le moment suggéré de forger une alliance avec Futur national.

Au Parlement européen, où Roberto Vannacci est le seul représentant de son parti, Futur national, boudé par les partis traditionnels, s’est aligné sur des groupes tels que l’AfD (Alternative pour l'Allemagne), parti d’extrême droite allemand.

Un rapprochement de la coalition au pouvoir avec un nouveau parti italien d'extrême droite serait particulièrement gênant pour Forza Italia, dirigé par le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani et financé par la famille Berlusconi

"Je ne parle pas à Vannacci", a assuré Antonio Tajani à Reuters, sans pour autant exclure tout contact avant les élections prévues dans les 18 mois.

Si Roberto Vannacci insiste sur le fait que son parti appartient au camp de la droite, il a clairement indiqué que tout accord se ferait selon ses conditions, affirmant qu’il ne compromettrait pas la "pureté" du mouvement.

Cette position inquiète de nombreux membres du camp de Giorgia Meloni.

Depuis son arrivée au pouvoir, la présidente du Conseil a transformé Frères d’Italie, son parti d’extrême droite, en une force conservatrice plus modérée, jouissant d’une crédibilité à Bruxelles et à Washington.

Mais l'ascension de Roberto Vannacci menace de tirer sa coalition dans la direction opposée, alors que Futur National a déjà commencé à recruter dans les rangs du gouvernement - attirant huit députés issus des partis de la coalition.

Pour espérer évoluer au-delà d’un simple mouvement de protestation, Futur National devra cependant se doter d’une organisation plus large, de candidats et d’une classe politique crédible.

Mais Giorgia Meloni elle aussi a passé une décennie à construire son parti Frères d’Italie dans l’opposition, à l’abri des compromis du gouvernement, avant de prendre le pouvoir en 2022.

(Rédigé par Crispian Balmer ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)