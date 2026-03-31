Italie-La population se stabilise après 12 ans de déclin, portée par l'immigration

La population italienne s'est stabilisée après 12 ans de déclin, l'immigration compensant presque entièrement la baisse du nombre de naissances, tandis que l'espérance de vie continue de progresser, a annoncé mardi l'Institut national de statistique (ISTAT).

Selon des données préliminaires, la population résidente s'élevait à 58,94 millions au 1er janvier, pratiquement inchangée par rapport à l'année précédente, a précisé l'ISTAT dans son rapport démographique annuel.

"L'Italie reste un pays où seul un solde migratoire très positif peut compenser une évolution démographique largement négative et où la population continue de vieillir", a souligné l'ISTAT, ajoutant que sans flux migratoires soutenus, la population reprendrait sa baisse, accentuant les pressions à long terme sur le marché du travail et les finances publiques.

L'afflux d'immigrants a eu lieu sous le gouvernement de droite de la Présidente du Conseil des ministres Giorgia Meloni, qui a adopté une ligne dure sur les migrants irréguliers tout en augmentant les visas de travail pour les ressortissants non-européens.

NOMBRE DE NAISSANCES À UN PLUS BAS HISTORIQUE

Les naissances ont chuté à 355.000 en 2025, en baisse de 3,9% par rapport à l'année précédente, atteignant un nouveau plus bas historique depuis l'unification du pays en 1861. Les décès sont restés globalement stables à 652.000, entraînant un solde naturel négatif proche de 300.000 personnes.

Le taux de fécondité a de nouveau reculé pour s'établir à une moyenne de 1,14 enfant par femme en 2025, tombant à l'un des niveaux les plus bas d'Europe et bien en deçà du seuil de renouvellement des générations fixé à 2,1, reflétant un report de la parentalité et un nombre de parents potentiels en diminution.

L'immigration nette s'est établie à 296.000, avec 440.000 arrivées et seulement 144.000 départs, un niveau le plus bas de la dernière décennie.

La population étrangère résidente a augmenté de 188.000 pour atteindre 5,56 millions.

L'espérance de vie a encore augmenté après les années de pandémie de Covid-19, atteignant 81,7 ans pour les hommes et 85,7 ans pour les femmes, ce qui place l'Italie dans le peloton de tête des pays de l'Union européenne, a indiqué l'ISTAT.

(Reportage Valentina Consiglio, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)